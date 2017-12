/ Una de las mayores motivaciones para elegir una carrera es el campo laboral y el dinero, especialmente si al terminar tus estudios puedes convertirte en una de las personas más ricas del mundo.Para determinar qué industrias están viendo nacer a la mayor cantidad de multimillonarios, el sitio web Go BankingRates echó un vistazo a las 400 personas más ricas del planeta según Forbes y las industrias a las cuales pertenecen, reseñó el portal megaricos.comPara comenzar, es importante saber que a pesar de que la tecnología ahora mismo no reúne la mayor cantidad de multimillonarios, sin duda será la industria que más dinero dará en el futuro. 5 de las 10 personas más ricas del planeta amasaron su fortuna gracias a la tecnología, además, este es el campo que reúne la mayor cantidad de mega ricos jóvenes.A continuación, te mostramos cuáles son las 18 industrias que más multimillonarios han visto nacer:18. Deportes: 4 multimillonariosCon toda la atención que se le da a los atletas profesionales, solo cuatro multimillonarios pueden agradecerle a los deportes por su riqueza. Los cuatro son dueños de equipos de la NFL, incluido Stanley Kroenke, propietario de Los Ángeles Rams.17. Logística: 7 multimillonariosLa industria de la logística solo tiene siete multimillonarios de los que hablar. Todos hombres. El más rico en esta lista es Klaus-Michael Kuehne (Alemania), quien se hizo cargo de la naviera de su abuelo, Kuehne + Nagel KG, en la década de 1950.También figura en la lista el estadounidense Frederick Smith, quien hizo su fortuna al fundar FedEx.16. Juegos de azar (apuestas) y casinos: 7 multimillonariosLa industria del juego solo tiene siete multimillonarios entre las 500 personas más ricas del mundo. Pansy Ho es la única mujer multimillonaria de la industria. Ella es una de los 17 hijos de Stanley Ho y la principal accionista de MGM China 15. Construcción e ingeniería: 8 multimillonariosLa industria de la construcción e ingeniería solo ha producido 8 multimillonarios, de los cuales solo uno es mujer . Suiza es el único país con dos multimillonarios en el top 500 y Diane Hendricks, cofundadora y presidencia de ABC Supply, es la única estadounidense en la lista.El miembro más rico en el mundo de la construcción e ingeniería es Pallonji Mistry.14. Telecomunicaciones: 9 multimillonariosLa industria de las telecomunicaciones es responsable de la riqueza de solo nueve de las 500 personas más multimillonarias del mundo, pero ninguno de ellos es mujer ni ciudadano estadounidense.El más joven es Xavier Niel (Francia), con 51 años, quien posee más de la mitad de Illiad, una compañía de telecomunicaciones. También está en la lista Carlos Slim Helu, el sexto hombre más rico del mundo, con un patrimonio de casi $65 mil millones.13. Automotriz: 14 multimillonariosLa industria automotriz no tiene la mayor cantidad de multimillonarios, pero de los 14 que tiene más de un tercio se encuentran entre las 100 personas más ricas del planeta.Tres multimillonarios alemanes lideran la industria, junto al estadounidense Elon Musk de Tesla Motors, quien acumula un patrimonio neto de poco menos de $20 mil millones.12. Servicios al cliente: 19 multimillonarios19 de los 500 multimillonarios más ricos del mundo hicieron sus fortunas gracias a la industria de servicios, incluido Wang Wei ( China ), cuyo servicio de entrega de paquetes SF Express, le ha otorgado el primer puesto con un patrimonio neto de más de $22 mil millones.La lista también incluye a tres mujer es, incluidas dos mujer es: Karen Pritzker y Tamara Gustavson, con un patrimonio aproximado de $5 mil millones.11. Cuidado de la salud: 20 multimillonariosSi quieres convertirte en el mayor multimillonario del mundo, la industria de la salud no es la más adecuada. Actualmente, este campo cuenta actualmente con 20 multimillonarios entre el top 500 de Forbes, aunque ninguno ocupa el Top 100 y ninguno tiene menos de 40.10. Metales y minería: 23 multimillonariosLa industria del metal y la minería ha contribuido sustancialmente al patrimonio neto de 23 multimillonarios del mundo, incluidos ocho en el top 100.No hay estadounidenses en esta lista, ya que los rusos dominan la industria con nueve personas.9. Medios y entretenimiento: 24 multimillonarios15 de los 24 multimillonarios que hicieron su fortuna gracias a los medios y el entretenimiento son ciudadanos estadounidenses. Michael Bloomberg es por lejos el más rico, con un patrimonio neto de más de $50,1 mil millones.Además, siete de este grupo son mujer es, lo que convierte al mundo del entretenimiento en la industria con el mayor porcentaje de mujer es multimillonarias.8. Energía: 30 multimillonariosLos 30 multimillonarios del campo energético entre las 500 personas más ricas del planeta incluyen cuatro mujer es y una persona menor de 40 años.En general, los rusos dominan este sector, con seis de las siete personas más millonarias con esta nacionalidad. Sin embargo, 15 de los 30 más ricos son estadounidenses, incluyendo Scott Duncan, el más joven de la lista con 35 años.7. Diversificado: 32 multimillonariosLa industria diversificada acumula 32 multimillonarios, de los cuales nueve se encuentran entre los 100 más ricos. Sin embargo, el grupo incluye solo dos mujer es y ninguna menor de 40 años.Los hermanos Koch, Charles y David, de Estados Unidos, ocupan los primeros lugares con un patrimonio neto de casi $50 mil millones cada uno.6. Manufactura: 38 multimillonariosHay 38 multimillonario en el top 500 de la industria de la manufactura, pero solo tres son mujer es y ninguna tiene menos de 40. Sin embargo, cuando se trata de nacionalidades, el grupo es muy diverso.Los 11 más ricos de la industria provienen de diferentes países, entre ellos Dinamarca, China , Japón, Nigeria, Alemania, Suecia, Reino Unido, Indonesia, Rusia , Estados Unidos y Singapur.5. Alimentos y bebidas: 43 multimillonariosLa industria de alimentos y bebidas tiene 43 multimillonarios. Es el campo con mayor cantidad de mujer es, con 11. Maria Franca Fissolo (Italia), que hizo su fortuna con Nutella, es la más rica de la industria.Mientras que Marie Besnier Beauvalot (Francia), quien heredó una participación en Lactalis, fabricante del queso President Brie entre otros productos, es el más joven de la lista, con solo 37 años.4. Bienes raíces: 47 multimillonariosReal Estate también tiene ocho de los 100 multimillonarios más ricos del mundo, incluidas cinco mujer es de las cuales Yang Huiyan, de 36 años, lidera esta lista con $22 mil millones.3. Tecnología: 54 multimillonariosLa mitad de los 54 multimillonarios de la industria de la tecnología reclaman la ciudadanía de los Estados Unidos. Entre los nombres que seguramente te suenan familiares están Jeff Bezos y Bill Gates, quienes son los más ricos no solo de la industria tecnológica sino de todo el mundo.Mark Zuckerberg, Larry Ellison y Larry Page también están entre las 10 personas más ricas del mundo.2. Moda y venta al por menor: 59 multimillonariosLa industria de la moda y el comercio minorista reúne a 59 multimillonarios. Se trata de la segunda industria con más mega ricos, entre los cuales se incluyen cinco mujer es y una persona menor de 40 años.Los dos principales multimillonarios más ricos de la industria son Amancio Ortega (España), con un patrimonio de más de $72 mil millones, y Bernard Arnault (Francia), con un patrimonio de $65,2 mil millones.1. Finanzas e inversiones: 62 multimillonariosLa industria de las finanzas e inversiones ha producido la mayor cantidad de multimillonarios con 62, de los cuales nueve están entre las 100 personas más ricas del mundo.Aun así, solo dos son mujer es y ninguna tiene menos de 40 años. La más rica es Abigail Johnson, quien se desempeña como Presidenta y CEO de Fidelity Investments. Estados Unidos es, por mucho, el país con más multimillonarios de esta industria.