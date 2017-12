/ Merry es un iqueño de 26 años y tiene al menos tres apodos. El Comercio conversó con este joven sobre su insólito nombreA sus 26 años, Merry Christmas Tanta Carlos es un hombre acostumbrado a los apodos. En casa, por ejemplo, su familia le llama Negro. Y en su barrio, en el distrito de Parcona (en Ica), él es más conocido como Pelón o Tanta. A Merry Christmas no le sorprende que sus nombres causen perplejidad a los desconocidos. Algunas veces ha tenido que mostrar su DNI para que no le tomen por mentiroso e incluso le han pedido que cuente la historia de por qué sus padres"un transportista y una enfermera- decidieron bautizarlo con términos equivalentes a" Feliz Navidad". A él no le incomoda narrar su historia. Aunque su nombre desate carcajadas, Merry Christmas es un tipo que opta por el sentido del humor.Según su propio testimonio las cosas sucedieron por una mezcla de voluntad y casualidad. En 1990, un año antes de su nacimiento, su madre Jenny Carlos"por entonces muy aficionada al fútbol- vio en la televisión a un jugador que se llamaba Christmar. El nombre le gustó y le pareció adecuado bautizar así a su hijo. En octubre del año siguiente, Jenny dio a luz a un par de gemelos. El que nació primero se llamó Merry Praia y el segundo se iba a llamar Merry Christmar. No obstante, por un error tipográfico, en el registro civil reemplazaron la"r? final con una"s" Pese a esto, Merry Christmas Tanta nunca ha pensado corregir el antiguo error del registro ni modificar su identificación de ninguna forma."Aunque a veces me cantan villancicos, nunca he sufrido"bullying? y no me molesta que me hagan bromas. Estoy feliz con mis nombres?, cuenta Tanta a El Comercio .Además de gustarle sus nombres, Merry Christmas opina que la Navidad es la festividad más importante del año debido a la felicidad que comparte la familia. Él recuerda con especial cariño, por ejemplo, una Navidad que pasó en la casa de sus tías, en la provincia de Padre Abad (en Ucayali)."Yo tenía unos 10 años. Mi madre, que es la única de su familia que vive en Ica, se reunió con sus dos hermanas y el resto de su parentela. Fue muy bonito ver a todos juntos?, cuenta este joven que es soltero, no tiene hijos y trabaja en Electro Dunas, la empresa que suministra electricidad a la ciudad de Ica. Esta Nochebuena, por cierto, Merry Christmas , su gemelo, su hermana menor y sus padres estarán reunidos en la casa familiar de Parcona, un distrito ubicado a cinco kilómetros al nororiente del centro de Ica.-Popularidad-Merry Christmas Tanta Carlos ha cobrado notoriedad en las últimas horas luego de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) difundiera a través de redes sociales una breve lista de nombres relacionados con la Navidad. Así, de acuerdo al Reniec, en el país hay al menos 1?250.311 personas que se llaman María, 836.434 con el nombre José y 411.904 que se llaman Jesús. En la lista no fue incluido Merry Christmas , aunque el Reniec prometió incorporarlo el próximo año.Información de: El ComercioCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi