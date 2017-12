/ El gobierno brasileño aplicará “medidas de reciprocidad” contra Venezuela si se confirma la declaración de persona “non grata” a su embajador en Caracas adelantada este sábado por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, informaron fuentes oficiales.“El gobierno brasileño tomó conocimiento de la declaración de la excanciller venezolana de que el gobierno de ese país habría decidido declarar al embajador de Brasil en Caracas ‘persona non grata'”, dice un breve comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia.“En caso de que se confirme, esa decisión demuestra, una vez más, el carácter autoritario de la administración de Nicolás Maduro y su falta de disposición para cualquier tipo de diálogo. Brasil aplicará las medidas de reciprocidad correspondientes”, zanjó.Horas antes, Rodríguez afirmó que Caracas había decidido declarar personas “non grata” tanto al embajador brasileño Ruy Pereira como al encargado de negocios de Canadá, Craib Kowalik.“En el ámbito de la competencia de la Asamblea Constituyente hemos decidido declarar persona non grata al embajador de Brasil hasta que se restituya el hilo constitucional que el gobierno de facto vulneró en ese hermano país”, dijo Rodríguez, en alusión al presidente conservador Michel Temer.Esta medida llega un día después de que Brasilia repudiara en otro comunicado “el continuo asedio del régimen de Nicolás Maduro a la oposición venezolana”, tras la “arbitraria disolución” de los gobiernos municipales de Caracas y Alto Apure, así como la “imposición de exigencias que comprometen la participación de importantes partidos de oposición en el proceso electoral”.Brasil, que entregó el jueves la presidencia del Mercosur a Paraguay, exigió a Venezuela -suspendida del organismo- respetar los derechos humanos. Temer remarcó entonces que el bloque volverá a acoger a Venezuela cuando vuelva “a la democracia”.Las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron congeladas en agosto de 2016, a consecuencia de la”Reciprocidad” de Brasil con Venezuela si declara persona “non grata” a embajadors críticas de Caracas al impeachment que destituyó a la izquierdista Dilma Rousseff (2011-2016) y llevó al poder a Temer.La Cancillería venezolana tramitará ahora el proceso de declaratoria de persona non grata, afirmó Rodríguez, que no especificó si los diplomáticos deben abandonar el país en un tiempo determinado.Pereira, sin embargo, se encuentra en estos días en Brasil pasar los feriados de fin de año, según informó la prensa local.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi