La Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, declaró al encargado de negocios de Venezuela en su país, Wilmer Barrientos, como "Persona Non Grata", luego que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro hiciera lo mismo con el funcionario homólogo en Caracas, Craig Kowalik.En días pasados la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, precisó que en el caso del funcionario canadiense, la medida obedece a"su permanente, insistente y grosera intromisión en los asuntos internos de Venezuela La canciller aseguró que no se mantendrán al margen"mientras el Gobierno de Venezuela le roba a su gente sus derechos fundamentales, y les niega el acceso a la asistencia humanitaria básica""En respuesta a este movimiento del gobierno de Maduro , estoy anunciando que el Embajador venezolano en Canadá, ya no es bienvenido en Canadá. También estoy declarando al Encargado de Negocios venezolano persona non grata"Reconoció la profesionalidad y dedicación de todo el personal de Canadá que trabaja en Venezuela ."Continuaremos trabajando con nuestros socios en la región, incluso a través del Grupo Lima, para ejercer presión y restaurar los derechos del pueblo venezolano"