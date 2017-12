/ Ocho ciudadanos venezolanos fueron deportados este lunes por las autoridades migratorias de Colombia por trabajar de forma ilegal en una firma constructora que opera en Medellín, segunda ciudad del país, informaron fuentes oficiales.Los ocho hombres trabajaban “en el sector de la construcción en un edificio a media cuadra del Parque Lleras”, un lujoso sector de Medellín (noroeste), y fueron ubicados tras una denuncia ciudadana, indicó Migración Colombia en un comunicado, reseñó AFP.Los venezolanos fueron deportados al país y al “representante legal de la constructora se le inició una acción administrativa, por contratar extranjeros sin cumplir los requisitos de ley”, agregó.“Es preocupante esta situación, pues no podemos aceptar que terceros se aprovechen de la necesidad de algunos extranjeros para lucrarse y no pagar lo que les corresponde”, dijo el director de Migración Colombia, Christian Krüger, citado en el texto.La autoridad migratoria también determinó que los ciudadanos venezolanos realizaban “actividades comerciales” sin autorización.Una vez comprobada su situación migratoria, los hombres fueron trasladados en un vuelo hacia la ciudad fronteriza de Cúcuta y posteriormente traídos al país, añadió.En lo que va de año, la regional de Migración Colombia en el departamento de Antioquia, del que Medellín es capital, ha deportado a 645 personas que no cumplen con los requisitos migratorios.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi