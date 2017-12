/ Este lunes 25 de diciembre celebramos la Navidad, día de felicitaciones y buenos deseos. De tradición cristiana, se relaciona este día con el nacimiento de Jesús, aunque son muchas las discrepancias que hay entorno a la fecha de su nacimiento.Sea de una forma u otra, el día de Navidad es el momento esperado por todos, mayores y pequeños, para abrir los regalos que Papá Noel ha dejado en las chimeneas, calcetines o debajo de los árboles de Navidad. Y como no, es el momento perfecto para demostrar a familiares y amigos todo nuestro afecto, reseñó 20minutos.es.Todas estas frases de autores célebres recopilan la esencia de la Navidad y son útiles para que el día 25 de diciembre reflexionemos sobre el año que dejamos atrás.“Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una conspiración de amor”, Hamilton Wright Mabi.“No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos, queridos y tradiciones”, Bill McKibben.“Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante. Regresemos a nuestra fe infantil”, Grace Noll Crowell.“La Navidad es la época del año en que se nos acaba el dinero antes que los amigos”, Larry Wilde.“Este es el mensaje de Navidad: Nunca estamos solos”, Taylor Caldwell.“Ojala pudiésemos meter el espíritu de Navidad en jarros y abrir un jarro cada mes del año”, Harlan Miller.“No hay nada más triste en este mundo que despertarse la mañana de Navidad y no ser un niño”, Erma Bombeck.“Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de mantenerlo todo el año”, Charles Dickens.“La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de Navidad”, Calvin Coolidge.“En Navidad todos los caminos llegan a casa”, Marjorie Holmes.“De alguna manera, no sólo en Navidad, sino a través de todo el año la alegría de dar a los demás es una alegría que regresa”, John Greenleaf Whittier.“La Navidad no es un acontecimiento, sino una parte de su hogar que uno lleva siempre en su corazón”, Freya Stark.“La Navidad es una necesidad. Tiene que haber al menos un día en el año para recordarnos que estamos aquí para algo más que nosotros mismos”, Arnold Eric Sevareid.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi