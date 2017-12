En octubre, María Gabriela De Faría estuvo e visita en Contrapunto y allí le consultamos sobre cómo era capaces Christian y ella del compaginar sus agendas, en medio de una relación tan estable siendo las jóvenes, y esto respondió:"Christian es maravilloso… Esto es muy cursi por favor no se vayan a reír; cuando uno encuentra a la persona con la que quiere pasar el resto de la vida, la cosa fluye, es así, y uno hace todo lo posible para que funcione. Hemos pasado momentos súper duros por supuesto porque ya nos hemos separado en varias oportunidades.Yo siempre digo que está como en las letras chiquitas del contrato de nuestra profesión y nosotros escogimos esta profesión antes de escoger ser una pareja y es muy importante que los dos apoyemos el trabajo del otro y seamos el motor y no el freno de mano, y creo que ese ha sido como nuestro lema en todos estos años y la verdad es que cada vez es más duro separarnos porque obviamente cada vez nos queremos más, cada vez estamos más tiempo juntos y ahora fue duro.Foto: Instagram cmcgaffney"Él siempre ha sido un poco más centrado, y como 'nos tenemos que separar y está todo bien y nos vamos a volver a ver ,y tú, tranquila, que son un par de meses', pero ahora los dos estábamos vueltos nada, estábamos súper tristes porque a pesar de que son dos meses y medio, que no es nada, es difícil, porque te vas a otro país a asumir un reto muy complicado y no tienes a la persona con la que compartes tus días y tu vida, pero yo también siento que es como ver qué podemos sacar nosotros de esta separación.Es nuestra decisión si la relación se fortalece o si se va por el drenaje, y nosotros hemos estado tomando la decisión una y otra vez, y lo seguiremos haciendo ojalá por el resto de nuestras vidas. El lado positivo es que tenemos la oportunidad de extrañarnos y ahora aprovechar que con la tecnología uno siempre puede estar literalmente a un 'clic'… Entonces, bueno, aguantar, confiar y apoyar al otro creo que es lo más importante".Lea también María Gabriela De Faria: "Hay talento y esa es la Venezuela que el mundo tiene que ver"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi