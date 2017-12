/ La futbolista delantera de la Vinotinto, Deyna Castellanos, develó que el pelotero Miguel Cabrera es"un ídolo? para ella y su familia."Siempre ha sido un ídolo para mí, mi familia lo adora, somos bastante amigos y lo quiero muchísimo?, expresó Castellanos.La profesional del balompié estuvo de visita el pasado viernes en el Estado José Bernardo Pérez, de la ciudad de Valencia, para presenciar el último encuentro del equipo Navegantes del Magallanes.Ante las Cámaras de Magallanes TV, la capitana de la selección de fútbol venezolana aseguró que se siente"honrada? de que Cabrera y José Altuve la apoyen y afirmó que siempre ha tenido una"buena relación" ambos."Hay que apoyarlos a ellos en todo, son lo máximo?, manifestó.La nominada al The Best y al Premio Puskas reconoció que su pasión por el béisbol viene de familia:"Mi papá toda la vida fue beisbolista, y cuando mi hermano decidió meterse a jugar fútbol fue como un shock para él, pero la verdad siempre nos apoyó, y pues, obviamente, soy venezolana y me apasiona el béisbol Añadió que se siente"muy contenta? por los logros que alcanzó este año en lo personal y en lo colectivo"(LaIguana.TV)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi