Nunca hubo una explicación, al menos no en sus redes sociales , las más de 18 y hasta 24 horas sin servicio eléctrico que pasaron este 25 de diciembre (en plena Navidad) los municipios Los Taques y parte de Carirubana, no fueron informadas por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).Cual robot, la cuenta institucional de la estatal eléctrica respondía a los usuarios que reclamaban ávidos de información:"Existe avería para el sector, a la brevedad posible será restablecido el servicio eléctrico. Agradecemos su comprensión. @LMOTTAD"Pero"comprensión? era lo que ya no había cuando el apagón superaba las 12 horas, era fácil encontrar realizando una búsqueda mensajes como estos: La desidia en pleno. Sin electricidad en Caja De Agua desde el 24. No quieren servir para nada, decía @josefloresa a Corpoelec Falcón."Es necesario que tanto @CORPOELECFALCON como @HIDROFALCON mejoren su política informativa en caso de fallas, contingencias y días de suministros, ya que la desinformación es la herramienta para los que buscan crear desasosiego en el pueblo. @vclarkb, escribía @jorgeluisdiazgPero no todos eran tan amables:"@CORPOELECFALCON Cuando le van a explicar a los paraguaneros porque tantas horas sin luz desde el 24 de diciembre… Cada día son más basura?, expresaba @smedicigLo cierto es que el"regalo de Navidad? de la estatal ya fue compartido, solo esperamos que la acción sí fue culpa del"sabotaje? o la ineficiencia no se repita en año nuevo.@CORPOELECFALCON @GobVictorClark @Nicolas Maduro La desidia en pleno. Sin electricidad en Caja De Agua desde el 24. No quieren servir para nada." José R. Flores A. (@josefloresa) 26 de diciembre de 2017@la_patilla @CORPOELECFALCON @CORPOELECinfo @LMOTTAD Ya van 36 horas sin luz en la Urb. Pedro M Arcaya I de Punto Fijo. Que clase de Navidad" RayMed10 (@raimundomedina) 26 de diciembre de 2017Es necesario q tanto @CORPOELECFALCON como @HIDROFALCON mejoren su política informativa en caso de fallas, contingencias y días de suministros, ya q la desinformación es la herramienta para los q buscan crear desasosiego en el pueblo. @vclarkb" Jorgeluis Díaz G (@jorgeluisdiazg) 26 de diciembre de 2017@CORPOELECFALCON Cuando le van a explicar a los paraguaneros porque tantas horas sin luz desde el 24 de diciembre… Cada día son mas basura…" Sandra Medici (@smedicig) 26 de diciembre de 201726 hrs sin luz y sumando en Ant. Aeropuerto Sector 1 niños y ancianos padecen, la poca comida se daña y @CORPOELECFALCON bien gracias que no dice ni pío… Será q estaban de rumba y por eso no han resuelto nada? @ColinaDepool @TrafficPtoFijo @Mambo949fm @PrensaPuntoFijo" Geraldine Medina (@gerymed) 26 de diciembre de 201726/12/2017