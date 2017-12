/ El gobierno de Venezuela liberó este fin de semana a 44 opositores de más de 80 presos políticos que serían excarcelados antes de fin de año y por recomendación de la oficialista Asamblea Constituyente.Carlos Velasco (18 años) y Carlos Pereira (19) fueron los últimos en salir en libertad en la jornada del 24 de diciembre. Ambos habían sido detenidos durante las protestas antigubernamentales de este año, pese a que las autoridades chavistas no tenían ninguna prueba en su contra. Pereira acudía a las manifestaciones armado con una libreta y un bolígrafo para describir lo que allí sucedía y Velasco fue capturado cuando socorría a una persona afectada por gases lacrimógenos.“A la juventud, seamos fuertes, resistamos a esto, que es pasajero”, señaló Pereira ya en libertad.Alfredo Romero, director de la ONG de derechos humanos Foro Penal, celebró las liberaciones, aunque las tildó de insuficientes.“Seguimos teniendo la mayor cantidad de presos políticos en Navidad. La mejora no está solo en liberar a algunos, sino en liberar a todos y no encarcelar a más”, reseñó Romero. En las cárceles bolivarianas permanecen 227 personas por motivos políticos.La presidenta de la oficialista Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció el la decisión tomada por la llamada Comisión de la Verdad, que ella también encabeza.En la noche del sábado comenzó a ser liberado un primer grupo y otros deberían obtener la libertad en las primeras horas del domingo.Lo más de 80 opositores beneficiados con la libertad participaron en protestas contra el presidente Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos en 2014 y este año otros 125 fallecidos.Entre los más emblemáticos están el alcalde de Irribarren (Barquisimeto, estado Lara), Alfredo Ramos, detenido a fines de julio y condenado a 15 meses de cárcel, y una docena de policías del municipio Chacao (este), bastión opositor de Caracas.“Me siento feliz por la libertad, estoy con mi familia que (…) fue el gran soporte, fue una prueba dura, bastante difícil. Fue una detención arbitraria, injusta, no cometí ningún delito”, declaró Ramos.Todas las liberaciones se producen con medidas cautelares, aunque los propios interesados desconocen cuáles van a ser los límites a su libertad.Entre los últimos liberados se encuentra Roberto Picón, uno de los cerebros electorales de la oposición, detenido también durante las protestas en un intento de debilitar la maquinaria electoral de la Unidad Democrática. Parte de su encierro lo pasó en un cuarto de baño del Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).Proceso . La Comisión de la Verdad, creada por Maduro e instalada en el seno de la Constituyente, recomendó las excarcelaciones al mandatario y a los órganos de justicia, según Rodríguez para contribuir a la “paz y reconciliación”.“La Constituyente y la Comisión de la verdad (…) demuestran la firme voluntad de diálogo de la revolución y el presidente Maduro . Ojalá la oposición sepa leer estas acciones y aísle para siempre sus factores violentos”, escribió el canciller Jorge Arreaza en Twitter.La oposición venezolana había pedido a Maduro liberar a “presos políticos” antes de Navidad como una señal de que corregirá su rumbo.La situación de los políticos encarcelados forma parte de negociaciones que llevan a cabo el gobierno y la oposición en República Dominicana para resolver la grave crisis política y económica del país y cuya tercera ronda se realizará el 11 y 12 de enero.“Nunca debieron estar presos. Es un gesto en la dirección correcta. El trabajo debe seguir hasta que no quede uno solo y recuperemos la alternabilidad electora”, resumió Vicente Díaz, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembro de la delegación opositora en la capital dominicana.Andrea González, premio Sajarov del Parlamento Europeo, también fue liberada. Los profesores Carlos Pérez y Santiago Guevara, tuiteros como Víctor Ugas, Rafael Liendo y Leonel Sánchez y los líderes estudiantiles como los hermanos Sánchez y Jhosman Paredes también pasaron en sus casas la Nochebuena.“No me arrepiento por protestar, lo haría mil veces por mí país”, anunció el joven Édgar Vargas.Canadá expulsa a diplomático venezolano. Canadá decidió expulsar al encargado de negocios de Venezuela en ese país y también impedirá el regreso del embajador de ese país. El gobierno de Nicolás Maduro había tomado una medida similar con el diplomático canadiense, a quien expulsó por las críticas canadienses al régimen chavista.“Los canadienses no se quedarán de brazos cruzados mientras el gobierno de Venezuela le roba a su gente sus derechos humanos y les niega el acceso a asistencia humanitaria básica”, dijo la canciller canadiense, Chrystia Freeland. Las medidas representan el final de las relaciones entre ambos países.ALMAGRO Pidió fin de “infame” prisión política en Venezuela . El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, envió un abrazo a los “presos políticos” liberados en Venezuela y expresó su respaldo a “los aguardan el fin de su injusta e infame prisión política”.“Un abrazo a los presos políticos que vuelven con sus familias, eso vale más que 10 ilegítimas ANC”, afirmó Almagro en referencia a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela , quien determinó el “perdón” a unos 80 detenidos durante las protestas de 2014 y 2017. “Mi corazón también con los que aguardan el fin de su injusta e infame prisión política”, añadió.La ANC, órgano plenipotenciario compuesto solo por oficialistas y no reconocido por la oposición venezolana, determinó la liberación luego de que los encarcelados comparecieran ante la llamada Comisión de la Verdad.Desde el comienzo de su mandato en OEA, Almagro se ha enfrenado varias veces al gobierno de Madura. Días atrás, pidió a la comunidad internacional que juzgue los crímenes cometidos por las autoridades chavistas.