AriesHoy está en un día ágil y estructurado a la vez en donde se nota que todo se hace con muy buena energía de comienzo. ¡Fuerza Aries!TauroTodo se hace de forma positiva y eso lo cargará de dinamismo y positivismo a la vez. No se apure y deje algo para hacer el jueves y viernes.GéminisLa expansiva luna en Aries lo hará estar cargado de mucha fuerza y positivismo. Busque a Aries, Leo y Sagitario y podrá sentirse aún mejor. ¡Vamos Géminis!CáncerTodo se hace con buen tino si es usted mismo quien lo lleva a cabo. No podrá esperar a mañana, todo funcionará de buena manera hoy y mañana también, si es que se lo propone.LeoDía dinámico donde estará por comenzar algo que tiene en mente hace mucho tiempo. Entre hoy y mañana notará que algo comienza rápidamente.VirgoTodo comienza de una manera muy rápida y práctica a la vez. No se ponga mal haciendo lo que no tiene ganas. Está en un muy buen día.LibraAries lo pondrá nervioso, Capricornio lo hará dudar más de la cuenta y Cáncer no parará de decirle qué hacer. Evite a estos tres signos hoy.EscorpioTodo se hace de la forma más grotesca e impensada que alguien se puede imaginar. No puede evitar el desorden hoy, así que lo que más le conviene es tomarse las cosas con paciencia y calma.SagitarioFinalmente pasó Sagitario y hoy la luna en Aries le dará todo el poder de hacer lo que usted quiere y necesita. Está en un gran día con mucha fuerza y energía.CapricornioHoy y hasta el dieciocho de enero podrá tener grandes noticias frente al amor y sus sanos sentimientos. ¡Déjese llevar por la energía amorosa!AcuarioTodo se hace con el mejor humor y eso lo llevará a estar de muy buen humor frente a temas duros que debe saber cómo encarar.PiscisDía positivo y real en donde sus sentimientos pasan un poco inadvertidos. Hoy comienza algo con mucha energía y positivismo. ¡Vamos que se puede!* Por Susana Garbuyo