/ El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) emitió este lunes un mensaje a la nación tras el indulto otorgado a Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad.En medio de protestas que rechazan el indulto humanitario que otorgó en la víspera de navidad PPK, afirmó que sea posiblemente la decisión más difícil que de su vida, ya que se trata de la salud de un expresidente del Perú.>> Exfiscal afirma que es posible anular indulto a Alberto Fujimori"Quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Se trata de la salud y posibilidades de vida de un ex presidente del Perú", afirmó.El mandatario defendió y justificó su decisión al afirmar que el gobierno de Fujimori contribuyó al progreso del país e indicó que "No debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión".Esa decisión ha generado una serie de protestas en todo el país.En su mensaje pidió a los peruanos que no se dejen llevar los odios recalcando que "Mi decisión es compleja y difícil, pero es mi decisión"."No nos dejemos llevar por el odio, no paralicemos nuestro país, pasemos esta página y trabajemos juntos por nuestro futuro, que es jóvenes del Perú, su futuro", expresó.PPK tildó de "excesos" y "errores graves" los delitos de Alberto Fujimori y resaltó que la decisión se fundamenta en razones humanitarias.#ACTUALIZADO PPK calificó de "excesos" y "errores" los crímenes de Alberto Fujimori" https://t.co/T8THSvUIk2 pic.twitter.com/ufklVrKsjQ— Diario La República (@larepublica_pe) 26 de diciembre de 2017