Infeliz navidad y el año nuevo no será prospero

/ Que los dirigentes del gobierno se dejen de pendejadas, tomen la iniciativa y llamen a toda la clase política venezolana en su conjunto, a todas las fuerzas sociales y económicas, a las distintas religiones, a las academias, a las universidades, a los colegios profesionales, a todos los sindicatos, a la sociedad toda y convoquen a un gobierno de concertación nacional con un Presidente transitorio que goce de la confianza de las partes, para que nombre un gabinete de los más capaces en cada área del seno de la sociedad venezolana y formulen un plan de emergencia y reconstrucción nacional, gobierno que estaría en funciones por un año, lapso en el cual se debe llamar a elecciones generales por parte de un CNE nuevo escogido de acuerdo a los establecido en las leyes. Así mismo escoger un nuevo Fiscal General, un nuevo TSJ y un nuevo Contralor y Defensor del Pueblo. 2.- De no hacer eso va a ser muy difícil recuperar la confianza y la economía venezolana y con ello sería muy difícil recuperar la institucionalidad pérdida y la gobernabilidad, entonces producto del recrudecimiento de la crisis y de la tronera que tiene abierta en el estómago y en el alma la gran mayoría del pueblo venezolano, saldrán millones de hambrientos a la calle y me reservo los pronósticos. No tendremos una feliz navidad pero cuanto deseo que todos tengamos un próspero año nuevo.