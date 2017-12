/ 26 Dic, 2017 | Tengo la convicción de que esta ha sido la época de Navidad más triste y austera que haya vivido nuestro país, por lo menos, en los últimos 60 años. Solo ese especial y profundo sentimiento cristiano de la llegada del Niño que nació en Belén alimenta la fe y esperanza en un mundo mejor para todos. Navidad significa eso, tiempo de reencuentro, amor y reconciliación.Para los venezolanos, la situación de 2017 ha resultado una experiencia dura y difícil. La economía del país está en el suelo. La hiperinflación se traga cualquier ingreso. La escasez de alimentos y medicinas alcanza dimensiones nunca vistas. La inseguridad es reina y señora de avenidas y calles y los jóvenes cada día alistan maletas para emigrar ante la falta de oportunidades.La tradición familiar decembrina del pesebre, hallacas, pan de jamón, pernil, ensalada de gallina y dulce de lechosa pasó al recuerdo en millones de hogares. Caos, miseria y ruina es lo que se observa por todos los rincones de la patria.Solo unos pocos enchufados y privilegiados disfrutan a sus anchas del poder político y económico, teniendo como único interés su permanencia en el gobierno.Este es el desolador y dantesco contexto al terminar este año 2017.Frente a esta situación se impone un cambio en lo político, económico y social que devuelva la democracia y con ella la recuperación económica, la paz y el sosiego a todos los venezolanos.Hoy el principal problema se centra en la economía, pero si no hay un cambio político, vamos a seguir igual o peor. Allí radica la raíz de nuestros males.El cambio político pasa por dejar claramente establecida cuál es la voluntad popular frente a todo lo que vivimos y para ello debemos rescatar el poder del voto como arma de los demócratas.El gobierno, empeñado como está en conservar el poder, trata de imponer su ley descargando su responsabilidad sobre Estados Unidos, los empresarios o la derecha, eludiendo su tremenda ineficiencia y colosal corrupción.Por ahora, culminamos este año en medio de una negociación política que continuará el 11 y 12 de enero en Republica Dominicana. El gobierno ha liberado algunos presos políticos mantenidos como rehenes, demostrando que no hay existencia de poderes independientes, uno de los pilares de la democracia.La negociación no será fácil, eso lo sabemos. No obstante, las fuerzas del cambio tienen la razón histórica y constitucional más el apoyo internacional frente a la arbitrariedad, violencia, manipulación y el desconocimiento de la normativa constitucional que hoy exhibe el prepotente y soberbio gobierno que tenemos para desgracia de los venezolanos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi