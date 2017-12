/ ?Aquí no puede haber falsos mesías, ni protagonismos exagerados, lo que cuenta es tener una hoja de ruta y unirnos en el exilio", indicó LedezmaEl alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, aseguró al diario español ABC que el papel de los exiliados será el de organizar una diáspora que se entrelace con los venezolanos que luchan en el territorio nacional, para lo que debe existir un liderazgo colectivo en el que se compartan responsabilidades."Aquí no puede haber falsos mesías, ni protagonismos exagerados, lo que cuenta es tener una hoja de ruta y unirnos en el exilio", indicó.Por su parte, Lester Toledo, también perseguido político por denunciar corrupción, señaló que la presión interna no es suficiente, por lo que se requiere de una comunidad internacional. Afirmó que en el exilio se están organizando en subregiones."Tenemos un equipo en América Latina, otro en EE UU y estamos armando uno en Europa?, explicó. Además informó que hay representantes en ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Bruselas, Estrasburgo o París.Por Informe21 / MMJCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi