/ Apure. SAN FERNANDO.- Tras un recorrido realizado por el mercado municipal de San Fernando, se conocieron las impresiones de los comerciantes con respecto a la venta de los ingredientes para la realización de la tradicional hallaca. Aseguraron que los productos se han vendido muy poco en comparación con el año pasado. Ante dicha situación, Lila Rodríguez, comerciante, recalcó"las ventas han disminuido considerablemente, tanto así que el año pasado a esta fecha yo había vendido 1500 kilos de hojas y este año entre el 21 al 23 de diciembre logré el expendio de menos kilos, ya existen clientes que anteriormente me pedían 50 kilos y este año bajaron hasta menos del 40 %" Por otro lado, Harry Orozco, vendedor, explicó"hasta el momento las ventas se han mantenido, aunque no con el mismo movimiento de años anteriores, pero aun la clientela compara sus embutidos para las hallacas, tal vez no en grandes cantidades, sino lo necesario" De esta manera, Regulo Rodríguez, negociante, refirió"las ventas han estado sumamente pésimas porque los artículos están demasiado costosos, muestra de ello es que un kilo de hojas para hallacas está a muy alto costo, monto que para una familia de bajos recursos es prácticamente imposible de cubrir, es por ello que en la mayoría de los hogares este año no se harán hallacas, ni los acostumbrados banquetes decembrinos"