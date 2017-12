/ Como es tradición y con el fin de garantizarle el"niño Jesús a los niños y niñas de la Patria? en los once municipios bolivarenses se realizó la entrega de más 86 mil juguetes en víspera de navidad, esta nueva acción social fue posible gracias al apoyo del Presidente, Nicolás Maduro , que de manera incansable sigue dándole prioridad a la atención social del pueblo.En una labor conjunta entre la Gobernación del estado Bolívar, los alcaldes y las alcaldesas bolivarenses, padrinos y madrinas de parroquias y cientos de colaboradores que se sumaron a la actividad, los niños y niñas del estado Bolívar recibieron un juguete en navidad, una política nacional que busca seguir atendiendo a los más pequeños de la casa además de aliviar en cierta medida la carga a los padres y representantes.En tal sentido, el gobernador de la entidad, Justo Noguera Pietri, agradeció la labor titánica realizada por el mandatario nacional para no detener la atención social en ningún aspecto, agregó que navidad es una época de alegría y de concilio familiar y es por ello que consideró muy importante el donativo de juguetes para los niños y niñas de todo el país." Enviamos juguetes a todos los rincones de este maravilloso estado, la sonrisa en cada uno de nuestros niños y niñas son la mayor satisfacción que podemos tener, es muy importante para nosotros atenderlos pues son el presente pero representan el futuro de este país, es por ello que en estas y en todas las navidades estaremos ahí para llevarles esa luz de alegría a los hogares de nuestro pueblo? explicó.El gerente regional informó que sectores como José Antonio Páez en el municipio Heres, Vista al Sol en Caroní, Upata en el municipio Piar, la comunidad indígena de Urimán en Gran Sabana, son algunos de los cientos de puntos en donde se realizó la entrega de juguetes en todas las localidades bolivarenses, agregó que"estamos defendiendo el legado del gigante de la Patria, Hugo Chávez, hemos venido a trabajar y eso es lo que estamos haciendo, tenemos un estado y un puedo de calidad y así lo vamos a seguir manteniendo"El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, felicitó el trabajo de todo el equipo de gobierno de la entidad por avocarse sin descanso y con tesón a llevar alegría a los niños y niñas y bolivarenses, afirmó que"nada nos detendrá en esta titánica pero hermosa tarea de defender al pueblo, seguiremos venciendo, trabajando, luchando, no nos van a amilanar ni con guerra económica, ni con embargos internacionales, ni con ningún ataque imperial, somos un pueblo aguerrido con sangre de próceres como Simón Bolívar en nuestras venas, lo hemos demostrado en más de 18 años de Revolución Bolivariana y lo seguiremos demostrando? finalizó.T/Prensa Gobernación de BolívarRelacionadoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi