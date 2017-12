VENEZUELA: Venezuela derrotó a Ecuador y disputará el quinto lugar del Suramericano Sub 20 de Fútbol Playa

La selección nacional Sub 20 de Fútbol Playa se impuso (5-4) a Ecuador, la tarde de este jueves, y con ello aseguró el tercer lugar del Grupo B, lo que le da la opción de disputar el viernes el quinto lugar de la contienda.Los venezolanos pudieron sacar un juego de abajo que perdían 0-2 en el primer tiempo. Luego, aunque pudieron descontar, estuvieron en desventaja 2-3, para después apretar en los minutos finales y quedar 5-4.Fue la segunda victoria seguida de Venezuela en el torneo. La misma le asegura estar entre los seis primeros del Suramericano, pese a que su principal misión era estar entre los cuatro primeros. Venezuela llegó a seis puntos, gracias a las victorias sobre Perú y Ecuador; sin embargo, no pudo acceder a semifinales debido al triunfo que Paraguay obtuvo ante Perú, la tarde del miércoles y que le dio a los guaraníes nueve unidades.ReacciónEn las dos primeras fechas, la Vinotinto cayó derrotada ante los albirrojos y Brasil. Luego llegó la recuperación ante Perú y Ecuador para llegar a las seis unidades. Lamentablemente fueron insuficientes para alcanzar a brasileños y guaraníes que terminaron con nueve puntos como mínimo.Renny García marcó par de tantos, mientras que Maxcel Perdomo, Rafael Pérez y Otoniel Salazar, anotaron un gol cada uno para completar el triunfo Vinotinto."Tuvimos una buena capacidad de reacción inmersa en la concepción del plan de trabajo de los muchachos. Fuimos creciendo durante el torneo?, explicó Barberi desde Montevideo a Prensa FVF.El entrenador agregó que sus dirigidos se adaptaron al trabajo de activación para poder hacer daño a los ecuatorianos."Al Ecuador perder su ventaja, no tuvo capacidad de reacción. En el periodo final fuimos superiores, pese a un autogol que recibimos por la misma dinámica. Manejamos bien los ajustes tácticos con la intensidad de juego?, agregó el entrenador.Por segundo día consecutivo, Venezuela hizo más de cinco goles en el torneo que le sirvieron para ubicarse entre los tres mejores de su llave.Tras el triunfo Barberi también indicó que el equipo se encuentra bien de ánimo y a la espera del rival del este viernes que estaría entre Colombia, Uruguay y Chile.