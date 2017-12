/ 26 Dic, 2017 | De boca de los venezolanos es común escuchar frases como: "La inflación nos está comiendo", "los precios suben a diario", "estamos en hiperinflación", mientras otros se preguntan cuándo acabará esto.Para el bolsillo del venezolano, un día en el calendario resta poder adquisitivo a los salarios que cada vez compran menos en supermercados, tiendas, panaderías y otros comercios.José Martín Caraballo es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela . Este docente universitario reconoce como principal culpable de la crisis económica al gobierno actual. "Para salir de la problemática hay que cambiar el equipo de gobierno. Todas las experiencias con hiperinflación mejoran así".Asegura que la fórmula para acabar con la inflación es fácil, hay ejemplos en otros países. "Sencillamente cuando hay un proceso electoral, el gobierno de turno pierde elecciones y el nuevo equipo lo soluciona poniendo en marcha un programa de ajuste estructural", destaca.Caraballo indica que el proceso hiperinflacionario es progresivo y tiene varias fases, según los estudiosos en la materia. " Venezuela está en la cuarta y última fase de un programa macroeconómico populista de recesión aguda".El economista explica que los índices de inflación van a ser más altos, fundamentalmente si no se detiene el crecimiento de la liquidez monetaria. "El gobierno es adicto a eso y tiene un impacto directo en los precios".En alusión a la resolución del problema, resaltó la necesidad de detener el déficit fiscal, parar la emisión descontrolada de dinero, recuperar la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV) y que éste que no responda al Poder Ejecutivo.Para él, son puntos necesarios a fin de superar el proceso inflacionario.ClavesAfirma que los números que no publica el BCV permitirían medir el tamaño en la reducción de liquidez monetaria, del déficit fiscal, y realizar estimaciones de crecimiento económico a fin de crear confianza.La reducción del déficit fiscal, a criterio del académico, no debe realizarse por vía tradicional de aumento de impuestos porque agudizaría más la situación, sino reducir el gasto público, aumentar el precio de la gasolina, que es irrisorio, y corregir el tipo de cambio para que no castigue al importador ni al exportador.A su vez, no considera la liberación del control cambiario por ahora, pero explica que "para llegar a ello Venezuela necesita al menos 70.000 millones de dólares en reservas internacionales, es decir, un programa de financiamiento externo masivo para sostener el tipo de cambio".A diferencia de muchos economistas, Martín Caraballo ve con buenos ojos la dolarización. "Soy partidario de esta medida, pero a los políticos no les gusta porque les impide crear moneda, regalar dinero, dar bonos contra la 'guerra económica', entre otras, inventarse el carnet de la patria".Reformular el sistema de misiones que no tienen presupuesto formal; reducir el tamaño de la nómina de Pdvsa; reformar las empresas estatales con nóminas infladas que no producen, para disminuir los gastos en el presupuesto público, son otros puntos que considera.De estos procesos de hiperinflación, el caso de Nicaragua ha sido el más largo, con cuatro años de duración.En los años '80 se entendía como hiperinflación cuando alcanzaba el 50% mensual, esto según un estudio del norteamericano Philip Cagan; sin embargo, Caraballo cree que una inflación anual del 100% puede ser calificada así, tomando como consideración el bajo índice de inflación en otros países."Guerra económica"Para José Martín Caraballo, el término "guerra económica" es un recurso al que suelen recurrir los gobiernos totalitarios para culpar a terceros de su desastre, implementando políticas que empobrecen más a la población.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi