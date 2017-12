/ Tuvimos la ocasión de conversar sobre la situación política actual del país con Tony Navas, el miércoles trece en Parque Central, en Caracas. Para quienes no le conocen,Tony Navas Nieves, es un veterano militante revolucionario con varias décadas de activismo, fue preso político y perseguido en la Cuarta República. Proviene de la generación que conoció siendo muy joven los rigores de las cámaras de torturas en el SIFA y el TO 5 (Yumare, Edo Yaracuy), sufrió encarcelamiento, al igual que otros luchadores populares y revolucionarios, luego de los acontecimientos del 27 y 28 de febrero del 89. Participó en las movilizaciones en los sucesos del 11, 12 y 13 de abril del 2002 en Caracas y motorizó y organizó con factores populares y militares actividades para defender la voluntad popular y la opción revolucionaria representada por el comandante Chávez, en el marco de las Elecciones Presidenciales de octubre del 2012. Actualmente es dirigente sindical del sector salud y productor radial en la emisora comunitaria 94.7 FM"Al Son Del 23?, conductor del programa"Tripalium, Memorias de la Clase,? que se transmite todos los jueves a las 4 PM e integrante de la Plataforma del Pueblo en Lucha y el Chavismo Crítico. En primer lugar se refirió Tony Navas a lo que llamó la crisis generalizada que estamos padeciendo actualmente en Venezuela , escasez de alimentos, de medicinas, mas que crisis lo catalogó como una tragedia social. Las perspectivas son cada día mas catastróficas, menciona Navas, con unas cúpulas políticas, sobre todo quien tiene la mayor responsabilidad en este caso, una cúpula política que está en el gobierno, que trata deliberadamente de eludir cualquier responsabilidad en esta bárbara situación que viven los venezolanos y que es inocultable su gran responsabilidad, pero además de que la propician con intereses bien perversos. Trata temas como la crisis económica y social, la Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones, el CNE, la violencia en las calles, el PSUV, la MUD, el CLAP, el Carnet de la Patria, los militares, la Fiscalía General de la Nación, la izquierda tradicional, la crisis ética. Análisis político, opiniones descarnadas y con casi nada que se quede en el tintero este encuentro con Tony Navas ofrece a aporreadores y aporreadoras la ocasión de comparar criterios y contrarrestar perspectivas de lo que está aconteciendo en Venezuela en este cierre de año y de lo que nos toca enfrentar en el año que se inicia. Dice Tony Navas: yo creo que hay que escuchar a la gente…la gente no cree en la cuestión electoral. Poner a pasar hambre a su propio pueblo es incompatible con la conducta socialista…estos señores, esta cúpula han embadurnado de excremento la causa del Socialismo. Le pusieron piedras en el camino, por todos lados, el ensañamiento contra candidaturas como la Eduardo Samán, incluso contra la misma candidatura de Manuel Isidro Molina o en el caso peor aún de Ángel Prado, que recientemente le quieren conculcar, el CNE, organismos que son imparciales, imagínate tú que clase de imparcialidad, una imparcialidad que permite que el gobierno utilice las cadenas, las cadenas para propangarizar sus candidatos. Cierra este encuentro con Tony Navas con un tema al cual está muy ligado, el de la Normativa Laboral del sector salud a la que considera una estafa. Los miembros de Fenasintrasalud, central oficialista, han convenido una convención colectiva que no tiene cláusula de aumentos salariales, la supeditan, el sindicalista, entre comillas, se la ofrece, se la entrega al patrono, dame lo que tu quieras, pero otra cosa, otro tanto, son las cláusulas sociales…los trabajadores de la salud no tenemos donde caernos muertos. El Estado, el gobierno le dan a los trabajadores de la salud pública le dan tres bolívares, como dicen ahora la gente en la calle, tres mil bolívares para que cubran los gastos funerarios de ellos o de sus familiares calificados. Lo que queremos aquí es denunciar esta vileza, no es un gobierno obrerista, no es un gobierno socialista, no es un gobierno que tenga que ver con los trabajadores, es un gobierno de oligarcas desde la burocracia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi