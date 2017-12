/ 26 diciembre, 2017Es este martes de Cuarto Creciente si te cortaste el cabello a inicios de mes no lo vuelvas a hacer esta semana. Podrás reafirmarte en la ruta a la prosperidad e iniciar actividades que quieres se vuelvan una rutina.Destacan los asuntos relativos a masonería, arquitectura, alimentación, hambre, lo que llega a su punto de"ya no más? y la poca paciencia de las personas afectadas para seguir soportándolo, activando el dicho:"tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe"Sugiere el horóscopo meditar acerca de lo inútiles que pueden ser las fugas geográficas cuando lo que tienes que arreglar está dentro de ti, solo si tu cambias el resto cambia.Hacer uso apropiado de los recursos con los que cuentas será propicio.Se mantiene la probabilidad de sismos, tormentas, accidentes especialmente aéreos, incendios, crímenes, tiroteos, acciones bélicas, aludes, de gastar mas de lo que debes, de tener ganas de pelear, ser grosero o impulsivo. Se puede notar frío el ambiente, tanto de temperamento de la gente como de temperatura. En las noticias ataques de animales, acciones terroristas, explosiones, huelgas, rebeliones, comportamientos extraños de la naturaleza o de los seres, fallos del servicio eléctrico o de la tecnología, situaciones que causan estrés.No corras riesgos innecesarios si tienes que buscar algo que esté en lo alto, visitar alturas o ir a la montaña. Se ven nevadas molestas, retrasos, obstáculos, represión, obstrucciones o caídas. Si te sientes triste, date cuenta que estarlo es una decisión personal.Si tienes que realizar alguna transformación en la manera que realizas tu trabajo o en el cómo se hacen las cosas en el trabajo no te lo tomes a la ligera cuidando de no alterar estructuras vitales para el buen funcionamiento de la empresa.En la salud las cosas pueden dar la apariencia de no avanzar, si te toca revisa si estás haciendo lo adecuado y si es así deja que el tratamiento haga su efecto, el cual a veces es imperceptible.En el amor los sentimientos pueden estar escondidos. Paciencia.Atento a las señales porque los sucesos insólitos aparecen en primera plana.El color rojo, el incienso de citronela, la música que te motiva. La clave: Mejor será estar cerca de la fuente.Se ve el miércoles como un día en el que si te apoyas en las personas o circunstancias adecuadas podrá terminar en positivo. En el amor impedimentos varios, en el trabajo si ocupas posiciones de poder no abuses de tus subalternos y toma en cuenta sus necesidades, en la salud no desestimes molestias en los dientes, la piel, los huesos o las rodillas.El jueves día de bromas, en el que la religión católica celebra a los santos inocentes rememorando a los niños que mandó a asesinar Herodes, con la intensión de aniquilar al"Rey de los judíos? que le anunciaron los astrólogos reyes magos. Hay que recordar que Herodes no quería impedir que Jesús naciera, cuando el se enteró de su existencia el Redentor ya había nacido y podría tener de uno a dos años, por eso la masacre fue definida hasta ese rango de edad.Aprovecha el viernes para poner a punto lo que necesitas para la cena de fin de año. De esa manera evitarás el estrés de lo que se deja para último momento. Aprovecha además para decidir los rituales y tradiciones que realizarás en la cena de fin de año y el primero de enero. Escoge solo los mas importantes según tus objetivos y deseos, de manera tal que los puedas hacer sin tener que montar uno sobre otro o todo apurado porque les quitas efectividad. Los rituales persiguen conducir tu energía, ahí reside la magia, por lo que si no te puedes concentrar adecuadamente en lo que haces, nada conseguirás. Recuerda el mago eres tu.El sábado es día propicio para honrar a los espíritus de luz o hacer meditaciones para contactar a los ángeles.El domingo es nochevieja, despedimos el año. Si no tuviste la oportunidad de elaborar o renovar tu lista de deseos el día del Espíritu de la Navidad, podrás aprovechar el Fin de Año, día en el cual es mucha la alegría y la energía positiva que circula en el Mundo. Es un momento propicio para pedir riquezas y dinero en abundancia, preparar el pozo de la prosperidad, limpiar tus espacios y memorias, perdonar, dejar ir apegos y realizar los rituales que son tradicionales en estas fechas para crear todo lo que quieres que se manifieste en el año 2018.En especial que no falten lentejas en la cena.Tendremos una hermosa luminaria nocturna que parece llena, acompañando las fiestas, porque el lunes primero de enero es de Súper Luna" Las campanas de la iglesia están sonando.. Anunciando que el año viejo se va! la alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar" (*)Será el 2018 un año 11. En el I chin el 11 representa al hexagrama T?ai que habla de la paz como la clave, mediante el debido control de las circunstancias, en el que los hombres que tenga mas voluntad se impondrán y los débiles de carácter tendrán que hacer un mayor esfuerzo si quieren destacar. En una clara demostración que todos los conceptos parten desde la misma base dice literalmente"llegó la hora de la gran fuerza" Un año para la creatividad. Habrá serenidad para quien la desee. Dicho número recomienda saber escoger el mejor de los caminos y evitar enemistarse con quien no se debe uno enemistar?En astrología el 11 es el signo zodiacal Acuario, por lo que este año que está por empezar, de todo podremos esperar. Siguiendo con la concatenación de los conceptos Acuario habla de creatividad. También de hacer prevalecer la amistad sobre el odio y de cambiar lo que hay que cambiar. De sorpresas e insólitos. Podemos esperar entonces un año diferente a lo que estamos acostumbrados.Fueron año once, 2009, uno de los sucesos que destacó ese año fue el avión que acuatizó en el río Hudson sobreviviendo las 155 personas que iban a bordo. También 1910, cuando el cometa Halley hizo su aproximación al planeta y se registraron varias proezas asociadas con la aviación. Y 1901, año en que hubo un gran incendio en Florida , conocido como"el gran incendio de 1901? y se creó el primer prototipo de bicicleta motorizada? la Harley Davinson.Por otro lado, el 15 de febrero con Luna Nueva eclipsada comienza el año chino Perro de madera yang. Fácil es imaginarse que puede ser un año muy bueno o muy malo? depende del perro.Soy horoscopia en Facebook , @coluccisusana en Instagram y @horoscopia en Twitter, te invito.Namaste*Fragmento de la clásico navideño venezolano"Faltan cinco pa? las doce? del compositor Oswaldo Oropeza, e interpretada por Néstor Zavarce