El problema de desabastecimiento de gasolina en Venezuela , ha protagonizado las últimas semanas, muchos venezolanos pasan los días de Navidad haciendo largas colas para abastecer los tanques de sus vehículos en estaciones de servicio.Sin embargo este domingo 24 de diciembre, circuló una comunicación donde se le notificaba a las personas que debido al problema de la gasolina, sólo estarían llenando 30 litros en vehículos livianos y 35 en vehículos pesados, alegando que la medida se debe a la reventa de algunos usuarios de revender la gasolina.La circular fue suscrita por el ingeniero Luis Alberto Osuna Prado, de la dirección regional Barinas y la medida entró en vigencia este domingo 24 de diciembre en los estados Portuguesa, Lara, Cojedes, Apure y Barinas.Este hecho ha causado la inconformidad de los ciudadanos quienes han empleado las redes sociales para denunciar la situción y pedir una solución ala problemática.El regalito de navidad de la tiranía para varios estados,entre ellos #Portuguesa .Ahora el régimen nos dice cuantos litros de combustible se debe echar. Regulan a 30 litros para automóviles y 5 para motos .¡NO MAS CONTROLES!Larguense y dejen a los venezolanos vivir en paz. #25Dic pic.twitter.com/OS1CAMX8kv" María Oropeza (@MariiaOropeza) 25 de diciembre de 2017En un país petrolero y con un gobierno que dice que son una potencia, alguien me puede explicar porque regulan a 30 litros de gasolina por auto? ¿cuando van a regular la cantidad de inhalaciones de aire al día? Socialismo=Miseria" Jose Noriega (@ilprofe) 25 de diciembre de 2017Regulan a 30 litros la venta de gasolina y somo un país petrolero, no hay gas, no hay comida, se va la luz, de verdad son unos CAMPEONES para destruir todo" Gabriel prato (@gabrielpratop) 25 de diciembre de 2017Regulan a 30 : Predigo que todos nos vamos a acostumbrar y a estar tranquilos." Mister Guateperro (@rafael4647) 25 de diciembre de 2017