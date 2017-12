/ 26 Dic, 2017 | El ejercicio de carreras profesionales no ha quedado ajeno a la difícil situación económica nacional, en la que cada día muchos graduados universitarios recurren a otras actividades más lucrativas.Egresados de casas de estudios superiores abandonan sus aspiraciones para obtener en otros oficios la retribución que su profesión no provee.Alejandro Gómez es un ingeniero que dejó su trabajo para ser taxista. Gómez explica que con el salario mensual no llega a ningún lado, "en cambio, como taxista percibo diariamente algo para llevar a mis hijos".Situación delicadaAsdrúbal Lunar, de 49 años y residente de El Espinal, también manifestó que dejó de trabajar como técnico radiofónico porque no le alcanzaba el dinero."Tengo un hijo especial, su condición es de autista, por eso debo salir y buscar el pan", explicó Lunar, quien vende helados para llevar el sustento a su hogar.Su esposa da los cuidados a su hijo mientras él se traslada todos los días para ofrecer sus helados."Pido a Dios que cuide de toda esa gente que me ayuda comprando mi producto", expresó Lunar, señalando las personas en fila para adquirir gas doméstico mientras ofrece su mercancía.DesvincularsePor su parte, Yohanna Uribe es una abogada que por mucho tiempo ejerció su profesión, pero ahora trabaja administrando un comercio y encargada de otro en la noche."No estoy totalmente desvinculada de mi carrera, pero con estos trabajos tengo algo seguro", explica Uribe.MigraciónMuchos profesionales han decidido buscar en otras latitudes una salida a la difícil situación económica.Países suramericanos como Perú, Ecuador, Chile y Argentina son los destinos escogidos a diario por los venezolanos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi