El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica para el día de hoy cielos parcialmente nublados sin precipitaciones sobre gran parte del país. Pero se espera en horas de la tarde y noche, áreas nubladas acompañadas de lluvias y lloviznas aisladas de corta duración sobre las región Oriental, Sur de Bolívar y Amazonas.A continuación el reporte del Inameh correspondiente a cada región:Región Central (Estados: Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital): Parcialmente nublado. No se espera precipitacionesRegión Oriental (Estados: Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro): Parcialmente nublado, con áreas nubladas acompañadas de lluvias y lloviznas dispersas de corta duración en horas de la tardeRegión Centro Occidental (Estados: Yaracuy, Falcón y Lara): Parcialmente nublado sin precipitacionesRegión de los Llanos Centrales (Estados: Guárico y Cojedes): Parcialmente nublado. No se espera precipitacionesRegión Llanos Occidentales (Estados: Portuguesa, Barinas y Apure): Parcialmente nublado. No se espera precipitacionesRegión de Los Andes (Estados: Trujillo, Mérida y Táchira): Parcialmente nublado. No se espera precipitacionesRegión Zuliana (Estado Zulia): Parcialmente nublado. No se espera precipitacionesRegión Sur (Estados: Amazonas, Bolívar y Guayana Esequiba): Parcialmente nublado, alternando con algunas áreas nubladas. Precipitaciones dispersasDependencia Federales (Los Roques, La Orchila, Isla de Aves y demás dependencias): Parcialmente nublado la mayor parte del período. No se espera precipitaciones