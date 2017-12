VENEZUELA: Los valores de uso no pasan de moda

/ fabricantes y consumidores finales-sólo compran valores de uso.Desde luego, el comerciante burgués ha vendido e impuesto publicitariamente el pase de moda de las mercancías que les vende a sus clientes de año en año, según las estaciones atmosféricas u otras estaciones religiosas (Carnavales, Semana Santa) con miras reciclar prematuramente los mercados que de otra manera no puede ampliar porque, a pesar de tener demanda, a esta la declara insolvente desde determinado precio hacia arriba y deja por fuera millones a de usuarios potenciales o hambrientos sin poder adquirir mercancías muy costosas, según sus rentas, y además, efectivamente, existe el pase de moda para otros usuarios porque hasta donde sabemos para los pobres de conciencia ninguno de sus bienes pasan de moda a menos que se les dañen y pierdan utilidad con el uso frecuente de sus propiedades originales.También, los valores de uso pasan de moda para esa pequeña burguesía y para los seudoburgueses representados por proletarios (as) con buenos salarios quienes en su majadera pretensión de parecerse a los burguesas y burguesas no pasan de parecerse entre sí.