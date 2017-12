/ 26 Dic, 2017 | La situación del transporte público en Nueva Esparta es un caos total, pero durante un feriado como el 25 de diciembre es catastrófico. Un verdadero drama vivieron los habitantes de la región insular que dependen de este servicio para movilizarse, y es que ayer prácticamente no hubo unidades en la calle.El Terminal Oeste de Pasajeros en Porlamar parecía un desierto en horas de la mañana y a sus alrededores se veía cómo la gente caminaba de regreso a sus casas, pues ya se había cansado de esperar por horas a que un bus llegara a prestar servicio.Rosa Cedeño, habitante de Boca de Pozo, estaba junto a su familia en uno de los andenes discutiendo con un chofer por lo que califica de "abuso" de estos para con los usuarios.Cedeño comentó que normalmente un pasaje hasta Boca del Río cuesta 6.000 bolívares, pero por ser feriado estaban cobrando 15.000 bolívares."Fijar ese precio por ser feriado es un abuso porque es más del doble de la tarifa regular. Después de una hora de espera llegó esta unidad, pero nos comunica que el valor del boleto es ése. El que no tiene se queda varado y aún más con la falta de efectivo que hay en la actualidad", dijo.Los usuarios del terminal porlamarense comentaron que hay mala organización por parte de los responsables de las líneas de transporte, quienes deben colocar a un personal de guardia durante las fechas festivas para que la población de los diferentes municipios no quede desasistida.EsperaMarinés Ortega, residente de Porlamar, se quedó con las ganas de vistar a su hermana en San Juan pues no llegó una unidad de esta ruta."Tengo dos horas esperando bus pero ya nos rendimos. Han llegado más buses de la zona de Tubores".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi