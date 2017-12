© David Osio

CAPITAL. Es la verdadera joya de la corona para la revolución, por el significado que tiene al ser la capital de la tierra natal del presidente Hugo Chávez y el asiento de los poderes más importantes del estado Barinas. A pesar de la sorpresiva maniobra, en la que participó incluso el presidente Nicolás Maduro , que obligó al alcalde Abundio Sánchez (VBR, Juan Bimba y MEP) a renunciar a su candidatura disidente, la oposición logró imponerse.Machin Machin por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ganó con 55 mil 876 (50,44%); Edgardo Ramírez del Psuv, 53 mil 815 (48,58%). No se ha podido instalar la Cámara Municipal aun cuando la oposición obtuvo 8 de los 11 concejales.El chavismo logró 3. El factor discordante es Julio César Reyes, quien pide la vicepresidencia, la secretaría de Cámara para su secretaria privada y otros cargos administrativos para gente de su organización.Reyes venía del MBR200 desde 1994, fue alcalde de Barinas entre el 2000 y 2004, se separa del chavismo y aspira a la Gobernación apoyado por Gente Emergente; gritó fraude ante el triunfo de Adán Chávez.Es diputado a la Asamblea Nacional. El argumento de Reyes para pretender que se le asigne a su gente cargos en el Concejo Municipal de Barinas es que él controlaría los tres votos del chavismo.Por otro lado las exigencias de Primero Justicia son tan desmedidas como las de Reyes. Ahí no hay acuerdo.OTROS. En Barinas, en el Alberto Ravelo de Barinas ganó Aníbal Chávez con 10 mil 468. De segundo Lucas González (25,16) por VBR y Mupivene . De tercero Isidro Carreño (6,17) por Juan Bimba, PRT y NOS. La MUD no aparece. En el Cruz Paredes gana el chavismo (60,17), seguido de Movimiento Ecológico (21,20) y la MUD (9,01). En el Rojas gano Juan Bimba -NOS (47,42). Seguido del Psuv (39,14) y la MUD (10,18).BOLÍVAR. En Cedeño gano Igor Falcón (48,17) Postulado por el Mep, Juan Bimba y CRV. Luego el Psuv (42,76) y la MUD (7,05). En el Callao el Psuv llegó de tercer lugar (14,04). Gano la MUD con 48,53%, seguido de Psoev, Joven, vanguardia, Mep y Juan Bimba (22,14). En Sifontes ganó Carlos Chancellor por la MUD, seguido del Psuv . Chancellor estuvo preso por participar junto al minero William Saud en una protesta contra la empresa Cristallex en la explotación de la mina Las Cristinas.En el Mcp Sucre gano el Psuv (63,42), seguido de Miguel Pimentel de M100. Y de tercero la Mud con 6,06%.CARABOBO. En el Carlos Arvelo ganó el chavismo (53,41), seguido del Psoev-Juan Bimba- vanguardia-CRV y Seguimos (32,04).Y de tercero la MUD con 12,78 %. En el Diego Ibarra gano el chavismo con 63,67. Luego Alianza Cambio, Seguimos y PS (21,52%). Y la Mud de tercero con 12,35 %. En San Joaquín ganó el chavismo ( 46,30), de segundo Opina (24.06 ) y de tercero MUD (13,82).COJEDES.En el Mcp Girardot la MUD no figuró entre los 3 primeros. Ganó el chavismo, seguido del partido Panoco y VBR. En el Lima Blanco ganó el chavismo, seguido de Panoco y Psoev. De tercero la MUD. Igual sucedió en el Pao San Juan Bautista , ganado por Psuv, seguido de Panoco y Vbr. La MUD de tercero. También en Ricaurte, la MUD ocupó el tercer lugar; primero el Psuv y luego NOS.GANADORES: Nicolás Maduro sacó con el Psuv, en abril, 7.5 millones de votos, 223 mil más que Capriles.En las municipales el Psuv sacó poco más de 5 millones; es decir 2 millones no se dieron por convocados.A excepto de Libertador en Caracas, las principales ciudades las ganó la MUD: Maracaibo en Zulia, Petare y Chacao en Miranda, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, Maturín en Monagas.Por cierto, la reacción de algunos alcaldes perdedores es de una ausencia total de democracia. Pasa en el Mcp. Cárdenas del Táchira, donde la alcaldesa que perdió le quitó las armas a la policía para dárselas a la gobernación.La alcaldía de Guasdualito en Páez la entregaron casi desmantelada. Y lo sorprendente es que el gobernador Ramón Carrizalez, nombró al candidato perdedor José Alvarado alias Petete como comisionado del Alto Apure, una especie de alcalde paralelo.Hay municipios donde se ganó con menos de mil votos, como en Río Negro Amazonas, donde triunfó Pedro Gutiérrez con 986 votos (63,22%).La MUD perdió la alcaldía de Ayacucho, ganada por el PSUV con Daniel Bercesí, porque Gabino Paz se lanzó con otras organizaciones, por lo que la MUD llego en segundo lugar.TERCEROS.Algunas candidaturas rompieron los tubos, la polarización. Y eso arrojó a la MUD unas veces, o al Psuv otras al tercer lugar. La MUD quedó en tercer lugar en Urdaneta del Táchira, Psuv ganó seguido de PORESTA. En el Samuel Darío Maldonado (Tach) el Psuv llegó de tercero porque el PCV lanzó a Nelson Ruiz (1950): la MUD ganó con Francisco Márquez (3 mil 895 votos).En municipio Sucre de Falcón la MUD llegó de tercero; el Psuv ganó y en segundo lugar PSOEV (1395). Igual la MUD llegó en tercer lugar en Tocópero (Falcón); allí ganó Psoev , PSL y partido Vanguardia Bicentenaria Republicana (VBR).El Psuv con Julio Rojas obtuvo 1846 votos. El Mcp. Piar de Monagas es territorio chavista sin duda, porque allí ganó el Psuv . En segundo lugar Ramón Fuentes de Poder Laboral y VBR (6832). La MUD llegó de tercera. En Santa Bárbara de Monagas ganó Psuv (2732). De segundo Poder Laboral y PRT (2658). Y por la MUD Hildemaro Muñoz (227). En Uracoa de Monagas gano Upem, MAS, VP, Conciencia , etc. Seguido del Psuv . La MUD de tercero.DIVIDIDOS. En el municipio Acosta de Monagas la oposición pierde porque fue dividida. La MUD apoyó a Jesús Velásquez (3768) y por otros partidos de oposición Edgar Gutiérrez logró 3768. El Psuv ganó con Leansy Astudillo (4365). En Ayacucho del Táchira ganó el Psuv con Daniel Berbesí, quien ganó 9 mil 902 voto. La oposición perdió porque Gabino Paz se lanzó independiente y sacó 4 mil 822 votos contra el de la MUD que obtuvo con Miguel Chacón 6 mil 711.APURE.El alcalde distrital del Alto Apure, Jorge Rodríguez rompió el tubo del chavismo y se lanzó fuera del Psuv con Vanguardia Bicentenaria Republicana (VBR), partido que se autodefine bolivariano y socialista fundado en el año 2011, y con Mupivene.Ganó con 18359. José Alvarado del Psuv obtuvo 14 mil 592. Y Milvier Gutiérrez de la MUD: 7 mil 817 En Muñoz la MUD llegó de tercera. En Rómulo Gallegos también la MUD de tercera.ANZOATEGUI. Mcp Cajigal ganó el Psuv. De segundo MAS-Poder Laboral, VBR. Y de tercero la MUD. También en el Mcp. Carvajal la MUD fue al tercer lugar; allí ganó el Psuv , seguido de Tulio Matute de Opina . Por cierto que en Guanta la candidata Yaritsa García (VBR) apenas obtuvo 36 votos. En Independencia la MUD de tercera (15,34%.). En Simón Rodríguez el Psuv ganó solo con el 38,23%. Mud 34,92 . Y en tercer lugar Ernesto Paraqueima con 21,15%.ARAGUA. En Mcp José R. Revenga el chavismo gana, seguido del Juan Bimba -MAS (29,47%) y luego la MUD (14,05%). En el Santos Michelena rompe el tubo Alcides Martínez con el MAS-Juan Bimba (46,96). Lo sigue el Psuv (44,67) y la MUD (4,70%). En Sucre gana el chavismo (51,66), seguido de MAS-Aragua Unida-PS y Movimiento Ecológico (23,17). La MUD con 22,48. En Tovar gana el chavismo con 52,49%. Seguido de Esteban Bocaranda (41,42%) postulado por Movimiento Ecológico, VBR, PS, Alianza Cambio, Lápiz, Juan Bimba, Opina.La Mud en un lejano tercer lugar con 6,48.ÚLTIMA HORA:Las FBP-FPLN perdió 3 de las alcaldías que esperaba controlar.Dos en Apure y una en Portuguesa.Una mujer cayó entrando a la cárcel de Santa Ana llevando armas y droga, que confesó eran para el pran Emilio.BENEDETTI. El gran poeta uruguayo un día escribió: ?El celaje se enciende. Somos niebla/ bajo el cielo compacto, insolidario,/ el asombro hace cuentas y no puede/ mantenernos serenos, apacibles,/ somos el invasor protagonista/ que hace trizas el tiempo, que hace ruido/ pueril, que hace palabras, que hace pactos,/ somos tan poderosos, tan eternos,/ que cerramos el puño y el verano/ comienza a sollozar entre los árboles?.*Sebastiana Barráez, Periodista del Semanario Quinto Día, egresada de la Universidad de Los Andes como licencia da en Comunicación Social.Ex jefe de prensa de la comisión de Finanzas del Senado. Con amplio conocimiento de la fuente militar y de fronteras. Publicaciones en varios medios de Venezuela y el extranjero. Conferencista en eventos nacionales e internacionales.

