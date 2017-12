© David Osio

TÁCHIRA . Se llama María Gabriela Varela de Maldonado. Es una chica bella y talentosa, oriunda de Michelena. Fue por dos años la secretaria general de la Gobernación del Táchira con Vielma Mora y chavista radical.Se le ocurrió postularse como candidata a las primarias del Psuv, para el circuito Montaña Baja ( Andrés Bello, Guásimos, Lobatera, Michelena, Ayacucho, Seboruco y José María Vargas ).Ahí cayó en desgracia, porque Vielma Mora aspira a que sea su esposa Karla la impuesta por lista. A pesar de toda la presión contra Varela de Maldonado, el candidato de Vielma le ganó por un mínimo porcentaje.Luego 29 dirigentes de los comandos municipales socialistas, le escribieron a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello Rondón, pero no recibieron respuesta.?Apegados a los principios de moralidad, ética y militancia socialista, nos dirigimos a su competente autoridad moral y política? Los miembros de mesa en su totalidad los colocó el gobernador José Gregorio Vielma Mora, para favorecer la opción Nro.1 del tarjetón? El CNE prestó excelentemente el apoyo técnico, pero como los miembros de mesa los escogió el gobernador, en casi todos los centros electorales, beneficiaron la opción del Nro.1?.Hubo denuncias de que miembros de mesas marcaban por los electores. En otros casos, empujaban a votar por un candidato porque era la ?línea del gobernador?. ?La cultura adeca de chantajear por cargos a trabajadores y dependientes de la gobernación y algunas alcaldías; después de las elecciones han despedido a quienes apoyaron a María Gabriela Varela?.Se quejan de que Vielma Mora ?de manera mal intencionada promovió una campaña destructiva, de difamación contra ella, y al ver que todos los estudios de opinión la daban ganadora, le dio por ofrecerles cargos a algunos líderes municipales y precandidatos?.Vielma ahora la señala de haber firmado contra Chávez. A esa muestra de descalificación por parte del gobernador se ha unido una jauría que por vía de redes sociales la han insultado, vejado y humillado ante el silencio total de los poderosos hombres del chavismo y terriblemente del silencio de las mujer es de ese partido.He ahí.FALCÓN . Pero si a María Gabriela la han tratado a patada limpia, sus propios compañeros de partido, tres mujer es en Falcón no se quedan atrás.Son las únicas diputadas del Consejo Legislativo, a quienes se les ocurrió reclamar un acuerdo que contemplaba que una de ellas sería la presidenta.Allí es pecado aspirar al poder si usted no tiene el apellido Montilla. Las tres diputadas del Psuv postularon su fórmula que sorpresivamente ganó por el respaldo de los dos únicos diputados de la oposición.Las tres mujer es fueron llamadas domésticas, traidoras, las han vejado, insultado y humillado, también con el silencio de la dirigencia regional.El jefe del partido en Falcón, que es el esposo de la gobernadora, que es diputado, y con un hijo en la alcaldía de Coro, dijo que esas mujer es tenían que ser destituidas por pactar con la derecha y las botaron.Hace unos días 20 alcaldes del Psuv pactaron con tres alcaldes de la oposición para apoyar a la gobernadora Montilla, contra otro alcalde chavista, al que sacaron arbitrariamente de la coordinación municipal del partido y a quien no sólo le publicaron un comunicado en cayapa sino que le llegó la contraloría, que no ha investigado un solo caso de corrupción del gobierno regional que tiene casi 100 obras inconclusas.¿Esos alcaldes no deberían ser destituidos del Psuv por pactar con la oposición? El alcalde Pepe Iglesias explicando cómo se hizo ese acuerdo dijo que al burgomaestre opositor Elisanower la gobernadora le prometió dos camiones cisterna.MINISTRA .Un caso no menos penoso fue lo que le ocurrió a la actual ministra de la Mujer, Gladys Requena. Ella aspiraba a repetir como diputada por el estado Vargas. Le cerró el paso el gobernador García Carneiro, para colocar a su esposa, que es ahora la candidata. Es un terrible precedente el que se ha instaurado en Venezuela , por hombres del chavismo y oposición, quienes postulan a sus mujer es imponiéndolas en cargos para mantenerse ellos con poder.CUMANÁ .Un grupo de ambientalistas, entre ellos voceros de Guayacán y de Forja de Venezuela , hace serios señalamientos al proyecto de ?Ampliación y remodelación del Terminal Ferry de Cumaná I etapa?.Dicen que se está privatizando el acceso al terminal marítimo por parte de la Alcaldía del municipio Sucre del estado Sucre.El problema es que se proyecta realizar un estacionamiento en el terminal marítimo de Cumaná, con 3.760mt 2 para albergar 145 vehículos, ?resguardado por una cerca perimetral (malla de ciclón)?.Se pretende así hacer una significativa ?tala? de árboles frondosos con predominio del roble y arbustos existentes: ?8 árboles de alturas comprendidas entre 4 a 6 metros, 20 palmeras pequeñas, 18 arbustos de alturas no mayor a 2,5 metros y plantas ornamentales varias?.Eso estaría aprobado por el Ministerio para el Ecosocialismo y Aguas de Sucre. Piden los ambientalistas revisar la existencia de más de un centenar de ranchos en las riberas de la boca del río Manzanares, lugar al que caen las aguas cloacales, la ocupación del lindero de fondo o la franja de playa (espacio marino-costero) por construcciones de las empresas navieras, la falta de drenajes para las aguas pluviales.GUÁRICO .PDVSA está remplazando el Gasoducto actual por uno de mayor diámetro. Se crearon cinco frentes de trabajo desde Anaco hasta Caracas. Las cosas avanzaban, se estaba trabajando a buen ritmo, con sobre tiempo y fin de semana y feriados. Las bandas El Picure y El Juvenal se pusieron de acuerdo y obligaron a los trabajadores y contratistas a bajar el ritmo de trabajo.Ya no se hacen actividades nocturnas al trayecto de las tuberías y estaciones después de las 5:00pm porque es peligroso.COLEGIOS .?Es por el dólar a 600?, fue la respuesta que le dio la directora de un colegio privado a Jesús Castellanos que tiene tres niños en preescolar y primaria, y se quejó por el aumento del más del 100% en el monto de la matrícula y las mensualidades en Anzoátegui.?Ni con todo mi sueldo puedo pagarles el colegio?. Ocurre en todo el país. No ha habido ningún pronunciamiento del Ministerio de Educación en relación con la feroz inflación que está dejando en la calle a numerosos niños, que no pueden ser inscritos en los colegios por las altas mensualidades, pero que tampoco encuentran cupos en las escuelas públicas.Desde que el Ministerio impuso la regulación en los colegios, éstos se burlan de la medida obligando a pagar ?colaboraciones? fijas por debajo de mesa.BÉCQUER . Ah, es Gustavo Adolfo, ese hermoso poeta español, muerto a los 34 años de edad en 1870, quien un día escribió: ?Como guarda el avaro su tesoro,/ guardaba mi dolor;/ quería probar que hay algo eterno/ a la que eterno me juró su amor./ Más hoy le llamo en vano y oigo, al tiempo/ que le acabó decir:/ ¿Ah, barro miserable, eternamente/ no podrás ni aún sufrir?.Última Hora:■ Acosado MedanoTV , de Falcón.Hace días le llegó Conatel pidiendo documentos. Y alguien le tumbó la antena, luego de sabotearle los tensores.■ En El Nula (Apure) le pagaron a los viejitos la pensión con billetes de Bs.2 y 5. Para colmo el comercio se niega a recibírselos.■ ¿De dónde habrán salido los colchones, mangueras, cauchos, puertas, ventanas, que repartió un candidato del Psuv en la sierra falconiana?■ Las casas en guarnición no se las van a vender a quienes las habitan, a pesar que Chávez lo ordenó en vida.■ Le niegan la pensión a Ricardo Palomo (C.I.4.614.097) porque la última empresa donde trabajó tiene deudas con el IVSS.■ Como este país está tan dividido y polarizado, no somos capaces de ponernos de acuerdo en que el Esequibo es nuestro.

