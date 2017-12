© David Osio

CLEF. Es el Consejo Legislativo del estado Falcón. Cuando hace meses empecé la investigación en Coro, había 245 personas en nómina; más de 100 no trabajan.El edifico es de apenas dos pisos. Hay 11 oficinas en un ala, 6 en otra. Abajo está presidencia, vicepresidencia consultoría jurídica, informática. En PB está servicios generales, biblioteca, la emisora de radio con 2 trabajadores y el salón de sesiones con un técnico.?Antes había un sistema digitalizado para control de personal, pero fue eliminado?, cuenta un empleado.Hasta la ?novia? extramatrimonial de un parlamentario tiene allí a su familia; ingresaron con cargos altos, por encima de quienes tienen 10 años esperando ser ascendidos.A ese lugar le falta oxígeno y cariño. Los verdaderos trabajadores son tratados como personal de segunda. ?Ni un filtro de agua tenemos?. El dinero se va en la nómina. ?El CLEF nos debe tres aumentos de salario: los de septiembre y noviembre del 2013 y enero del 2014?. Por allí no pasa Inpsasel . ?Una persona que hizo una auditoría allí por parte de la Contraloría, ahora trabaja en el CLEF?. A quienes no van a trabajar no les importa que no haya HCM, porque fue extrañamente eliminado en el 2010, pero sí es un problema para quienes van a trabajar. ?Nos descuentan la LPH pero no lo pagan.Y la deuda del IVSS sube como la espuma?. Los de la lista fantasma le piden a terceros que les cobren sus vacaciones, cesta ticket, etc.HIDALGO.El ex presidente Douglas Hidalgo dejó 70 personas fijas en el CLEF, incluyendo a su papá de 62 años, quien ingresó el 10/01/11.A un primo de 39 años, quien ingresó a la nómina del CLEF el 01/02/2010, estuvo como Director de Servicios Generales.Desde que Hidalgo salió de la presidencia, casi ninguno de los familiares regresó a trabajar. Otro primo de 41 años ingresó el 10/01/2012. Hidalgo además tiene allí a dos de sus hermanas, una de 39 años, quien entró el 16/03/2010 y la otra de 36 el 01/02/12.Uno de los hermanos de Hidalgo, de 29 años, está en nómina desde el 16/11/12, es el chofer del ex diputado.CHIRINOS .Es el presidente del CLEF, Jorge Luis Chirinos. Con el cuento de que era amigo de Chávez ha logrado que no le investiguen los bienes que tiene, entre esos una mansión de veraneo e impide investigaciones al gobierno regional.He aquí la razón. En la lista de los empleados del CLEF nadie recuerda haber visto ni un solo día en el trabajo, a: la esposa del parlamentario, quien ingresó el 19 de enero 2012; ella era la directora gerente de la empresa Aluminio y Vidrios Paraguaná C.A .( Aluvipaca . Telf.: 0269-2464830) cuando el hijo del diputado era director administrativo; cada uno tenía el 50% de las acciones. Esa directiva estaría vigente hasta el 16/06/2010.En la lista fantasma también está su cuñada, quien ingresó el 17 de agosto 2009 y es un poco más joven que la esposa del parlamentario: ella es la presidenta con el 95.02% de las acciones de la empresa Aluminios Paraguanero C.A.( Alupaca, Telf: 0269-2464830 el mismo que Aluvipaca y la misma dirección fiscal). En Alupaca aparece como Directora de Seguridad, una dama de 34 años, familia de Chirinos y parte de la nómina fantasma del CLEF, a la que ingresó el 01/01/2013.La hermana de ella de 28 años también está en nómina desde el 05/01/10. Dos familiares más del diputado Chirinos aparecen en la lista; los dos nacidos en 1977, uno en julio y otro en noviembre y ambos entraron al CLEF el 01 de enero 2013.También una hija del diputado, nacida el 4/3/87 ingresó el 10/01/11 y un hijo de 25 años, el 01/12/08.Se encuentra un cuñado del parlamentario, nacido en 1958, y quien ingresó el 10 de enero 2011, aunque en este caso varios trabajadores dan fe que éste no es fantasma.Hay 4 personas más emparentadas con Chirinos. Por lo menos tiene 14 familiares en nómina del CLEF que no van a trabajar.MENDIETA . Es un ex diputado. Se llama Rubén Darío Mendieta Díaz. En su facebook dice que es productor independiente en Bicentenaria 94.7 FM , presidente y director de Paraguanera 88.1 FM y asesor del despacho en la alcaldía de Los Taques .¿Y por qué será que no dice que desde el 16 de abril 2013 aparece en la nómina del CLEF? ¿Será por qué nadie allá lo ha visto trabajando? Hace unos días, el 22 de noviembre 2014, Mendieta Díaz fue denunciado ante el Cicpc porque le habría caído a golpes a su esposa y a su suegro, un anciano de 80 años.Esa denuncia aparece con el Nro. K-14-0175-01644. ¿Sería que las influencias le permitieron que no fuera preso a pesar que la Ley de Violencia contra la Mujer es muy clara?MUJERES.En un periódico regional de Falcón publicaron las declaraciones de Herkis Beatriz Duno Chirinos. Ella miente al decir que he atacado personalmente a la gobernadora y al diputado Montilla. Me relaciona con la MUD. Y nada dice de las obras convertidas en elefantes blancos en Falcón. ¿Pero quién es Herkis Beatriz? Ella es nomina en el CLEF desde el 17 de marzo 2014, aunque nadie recuerda que alguna vez haya ido a trabajar.Ella es la pareja de Antonio Sivira, quien es el diputado suplente de Jorge Luis Chirinos. Sivira además cobra por la alcaldía de Coro. Antes de que el alcalde Pito Acosta botara a Herkis, ella también cobraba por esa alcaldía. Sivira es uno de quienes integró las protestas contra el antiguo rector de la Universidad Francisco de Miranda .Herkis Beatriz integra la lista fantasma del CLEF. El marido de Herkis y suplente de Chirinos ha tratado de involucrar a sus adversarios o enemigos políticos diciendo que son mis informantes.Asegura tener correos electrónicos y llamadas con una diputada de la zona oriental, a quien no menciona y a quien ni siquiera conozco.Lo autorizo diputado a que haga público esos correos y esas llamadas, pero demuestre que son reales, porque una cosa es que no den respuestas a mis denuncias puntuales sobre las obras en Falcón y otra muy distinta es que usted trate de destruir a adversarios políticos suyos o de quienes lo mandaron, usando pruebas forjadas.ATENEO .Les dije que publicaron un comunicado en Últimas Noticias contra mí y mi familia, sin firmas. Luego lo publicaron en dos periódicos regionales con unas firmas diciendo que eran 177. Mintieron, no hay tales firmas en los medios. Sólo tienen 51 y varias son falsas o forjadas. Se resumía en defender a la gobernadora Stella de Montilla y a su esposo el diputado Jesús Montilla. No explican de dónde salió tanto dinero (164 mil 712 bolívares) para 5 páginas de publicidad. (Bs.16.121 El Falconiano , 24.901 Nuevo Día y 123.690 Últimas Noticias ), cuando ni a tiempo ni completo les pagan a los empleados.TOCOBA.Una especie de Todos Contra Barráez se ha desatado en Falcón desde funcionarios de la lista del CLEF. Programas de radio, programas de televisión, artículos de prensa, comunicados con firmas falsas, laboratorio sucio.Pero nadie responde qué pasó con el matadero de Colina (el de la foto), el hospital de Dabajuro , la empresa Odefalca , la empresa de jugos que apenas produce un mínimo y el resto lo compran en Barquisimeto.BENEDETTI .El inigualable poeta, quien un día escribió: ?Ahora que empecé el día/ volviendo a tu mirada/ y me encontraste bien/ y te encontré más linda/ ahora que por fin/ está bastante claro/ dónde estás y dónde estoy/ sé por primera vez/ que tendré fuerzas/ para construir contigo/ una amistad tan piola/ que del vecino/ territorio del amor/ ese desesperado/ empezarán a mirarnos con envidia/ y acabarán organizando/ excusiones/ para venir a preguntarnos/ cómo hicimos?.Última hora:? ¿Por qué el TSJ no publica los votos salvados de la magistrada Úrsula Mujica?.? A los militares retirados les urge que les depositen el aumento del 45% prometido por el Presidente.? Este sábado estaremos en Tucupita , en reunión con empresarios hablando de ?Militares en tiempos de polarización?.

