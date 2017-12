/ ¡¡Mismas que juegan a la anarquía y el desmadre de sálvese el que pueda!!-No queremos involucrar a Nicolás que seguramente imbuido en la solución de vainas de estado quizás más importantes -(No me desmerezco en mi rebeldía y orgullo intactos)- ignora lo situacional que brevemente pretendo comentar. No deseo irritar a los compañeros ministros. Ni irritar a la fulana Asamblea Nacional Constituyente; que ahora se colma de gloria al dar libertad a un atajo de vándalos homicidas, incendiarios terroristas. Ni irritar a las autoridades de orden público y regulación comercial. Etc. Pero hermanos. Vosotros sois autoridades revolucionarias que se nos antojan. -¡¡Castradas ante la anarquía y coadyuvantes de vacío y rigor gubernamental!!-Resulta que: -¡¿Las Autoridades Revolucionarias?!- regularon cincuenta (50) productos en acuerdo con la burguesía comercial reaccionaria; y tal acuerdo que nosotros calificamos de hipócrita y falsario. -¡¡Ha sido mandado muy largo al carajo por parte del lumpen buhonero y el comerciante intermediario ladrón!!-Nos explicamos con respecto a los trozos anteriores. Según decreto del -¡¿Poder Revolucionario?!- Algunas especies piscícolas de consumo humano fueron reguladas. La Curvina (Kilogramo Bs. 18.928,00) El Atún Bonito (Kilogramo Bs. 11.830,00) El Catáco (Kilogramo Bs. 7.098,00) De la misma forma que El Corocoro y la Cojinúa fueron regulado en Bolívares Catorce Mil Ciento Noventa y Seis. Bs. 14.196,00 el kilogramo. De allí que de inocentones y pendejos. Acudimos al Mercado Municipal De Cua; -(Cua donde ahora tenemos nuevas autoridades municipales)- y ordenamos al expendedor de pescados; dos (2) kilogramos de Corocoro y dos (2) kilogramos de Cojinúa lo cual estimamos en sumatoria total de Bolívares. La cantidad de Bs, 56.784.00La sorpresa fue mayúscula cuando el total esgrimido por la pescadería fue de Doscientos Ochenta Mil Bolívares (Bs.280.000.00) equivalentes a Bs. Setenta Mil (Bs. 70.000,00) por kilogramo. Reclamamos y la respuesta fue: -¡¡O cancela los precios que le facturamos o se larga a la mierda y va y reclama en Miraflores a Maduro para que otra vez le aumente la pensión del Seguro Social y otorgue bonos; viejo formador de peos comunista!!Devolví los cuatro kilogramos de pescado y experimenté una profunda orfandad, soledad y humillación del carajo. ¡¿Dónde están las autoridades?! ….. ¡¿Si es que existen en nuestro atormentado país?!¡¡Feliz Navidad y venturoso año 2.018!!Atormentada República Bolivariana De Venezuela Diciembre 25 de 2.017Horas: 2.150Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi