© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Neumáticos y llantas: el robo que afecta a automovilistas en centros comerciales Víctimas afirman que las piezas son revendidas por internet , y Carabineros entrega recomendaciones para evitar ser blanco de estas sustracciones en estacionamientos de malls y supermercados. Javier Zamorano Miranda Han estado algunas horas al interior de centros comerciales, y al retornar a sus vehículos, los han encontrado levantados con gatas y sin llantas.Es la modalidad de robo que han sufrido varios automovilistas al interior de supermercados y centros comerciales.Carlos Valladares, de 49 años, experimentó este tipo de delito el pasado 26 de noviembre en el estacionamiento del Mall Plaza Tobalaba.Narra que luego de permanecer al interior del recinto comercial entre las 12:00 y las 14:00 horas, volvió a buscar su vehículo y lo encontró levantado con una gata y sin dos de sus llantas."Según el jefe de seguridad del mall, me llamaron por altoparlantes, porque había personas quitándole las ruedas a mi auto con una herramienta automática. Pero me llama la atención que nadie hizo nada para detenerlos", afirma.Valladares recuerda que el vigilante del recinto "me dijo que se pondría en contacto conmigo gente del mall ; pero al no ocurrir esto, me acerqué a consultar qué ayuda me podrían entregar.Pero por política interna, me comentan que no pueden indemnizarme monetariamente y solo me pueden asesorar en la parte penal".Asegura que el robo le significó una pérdida de $1.500.000."Puse la constancia en Carabineros, y pese a que existe un video que registró el hecho, aún no tienen novedades", plantea.Su caso no es el único.Otra víctima -que opta por no revelar su identidad- cuenta que sufrió un robo similar, pero en el Mall Plaza Vespucio."Me pasó el 18 de noviembre, cerca de las 21:30. Estuve como una hora y media al interior del recinto, y al volver encontré mi auto levantado, sin sus cuatro llantas y un set de herramientas a un costado", detalla."Cuando vuelvo a mi vehículo, había guardias cerca y me preguntan si acaso era la dueña del automóvil; pero hasta donde sé, no hicieron nada para impedir el robo", agrega.La afectada comenta que los guardias dieron aviso a la gerencia del centro comercial y quedaron de comunicarse con ella, lo que ocurrió dos días después."Me llaman del Mall Plaza y me piden que envíe la documentación para ser indemnizada.Hasta el momento, me han pagado solo el transporte en grúa, que costó $150.000. Pero de las llantas, aún nada. Aunque quedaron en que eso igual me lo pagarían".Y añade: "Presenté una denuncia en Carabineros, pero días después me llamaron y me dijeron que había poca información, antecedentes, y no existían testigos, por lo que me sugirieron…y decidí no llevar adelante la denuncia".Desde Mall Plaza declinaron referirse al tema."No es un delito último"Consultado por este tipo de robos, el mayor Jorge Zúñiga, de la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros, confirma que manejan denuncias, pero no la cantidad exacta."No es un delito último, sino que se viene arrastrando desde hace al menos dos años, pero no es habitual", afirma.Agrega que para llevar a cabo este modus operandi, los delincuentes han agregado nuevas técnicas, como, por ejemplo, inhibidores de alarma.Según se ha podido determinar, las sustracciones generalmente ocurren donde hay puntos ciegos de vigilancia.Zúñiga advierte que "los accesorios de vehículos son de fácil reducción", y que los más rentables "son las llantas y los neumáticos de repuesto".Algunas recomendaciones para evitar este tipo de delitos son revisar que la alarma quede activada, ya que cuando los delincuentes utilizan los inhibidores, el encendido se bloquea.En cuanto a los neumáticos de repuesto, dice que es importante asegurarlos con alguna cadena o elemento externo que impida el robo.Ventas por internet "Conté mi situación en redes sociales y me he enterado de más casos similares en otros malls y supermercados, así que creo que es una nueva forma de robo o que está de moda", añade Valladares en su testimonio.Asegura que según se pudo dar cuenta, "a través de las mismas redes sociales o en páginas de venta por internet es posible encontrar a personas ofreciendo los neumáticos y llantas".Respecto de ese punto, la otra afectada plantea que "en dos lugares distintos, la cotización por los cuatro neumáticos y llantas alcanzaba a los $3 millones, mientras que por internet vi avisos de venta de los neumáticos que me sustrajeron por $800 mil, y también de otros modelos de vehículos".478detenidos por el delito de robo de objetos a vehículos hubo entre enero y julio de 2017, según la Subsecretaría de Prevención del Delito.

© David Osio Venezuela