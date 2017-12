© David Osio

Creación de sindicatos registra menor crecimiento desde 2012 Abogados laborales atribuyeron este fenómeno a la implementación de la reforma laboral. Fiorenza Gattavara Uno de los objetivos de la reforma laboral que impulsó el Gobierno de Michelle Bachelet fue aumentar la tasa de sindicalización a nivel país, la que, según los últimos datos conocidos en junio de este año, ya bordea el 20%. La densidad sindical, que es el ratio entre la población afiliada a sindicatos activos y la fuerza de trabajo con potencial de sindicalización, subió levemente de 19,5% en 2016, a 19,8% en junio de este año.Para lograrlo, el Gobierno propuso en su reforma la titularidad sindical, lo que más tarde fue declarado inadmisible por el Tribunal Constitucional (TC), abriendo la puerta a los grupos negociadores como alternativa para acordar convenios colectivos.La creación de sindicatos desde que se conoció la reforma laboral y lo que se quería instaurar con ella, ha tenido una tendencia al alza en los últimos años.Michel Laurie, abogado laboral de PwC, comentó que el aumento de sindicatos en los últimos años "es claramente efecto de la reforma.No cambió la forma de constituir los sindicatos, pero sí hubo una motivación para que se formaran sindicatos y los trabajadores negociaran sus beneficios a través de ellos".Sin embargo, al analizar las cifras anuales de creación de nuevas organizaciones sindicales es posible concluir que en 2017 el incremento ha sido menor a los años precedentes.A modo de ejemplo, a noviembre de este año se han creado 3.277 nuevos sindicatos, lo que representa un aumento de 6,6%, respecto del mismo período en el año anterior.Este porcentaje es el más bajo desde 2012, cuando la tasa de creación cayó 4,5%, comparado con 2011.En tanto, la cifra contrasta con la creación de sindicatos en 2014, cuando aumentó 43,1% respecto del año previo.Sebastián Parga, abogado y socio de Uribe Hübner & Canales, atribuyó la desaceleración en la creación de sindicatos a dos razones principalmente.Por un lado, indicó que la extensión de beneficios que contempla la nueva ley obliga al empleador y sindicato a estar de acuerdo en extender los beneficios a los trabajadores que no forman parte de la organización."En nuestra experiencia, la mayoría de los sindicatos ha preferido pactar extensiones de beneficios a cambio del pago del 100% de la cuota sindical, a diferencia de lo que ocurría antes, donde existía una cuota tasada legalmente en 75%.Lo anterior es un incentivo a la filiación en las organizaciones ya establecidas y un desincentivo para la creación de nuevas organizaciones sindicales, lo que podría explicar la menor constitución de sindicatos y el fortalecimiento de los existentes", comentó Parga.Incerteza legalOtro punto que el abogado destacó fue la incertidumbre que ha traído la reforma desde su entrada en vigencia respecto de las interpretaciones que ha hecho la Dirección del Trabajo y los tribunales."Esto genera cierta incerteza al trabajador, que opta por afiliarse a una organización ya constituida que cuenta con una plataforma y una experiencia que los nuevos sindicatos no tendrían.Lo anterior ha derivado en un robustecimiento de organizaciones sindicales existentes y no solo de su poder negociador, sino de los incentivos asociados a la filiación sindical".43,1%crecieron los sindicatos registrados en 2014 respecto de 2013, tras crearse 2.987 nuevas organizaciones validadas por la DT.12.826asociaciones se han creado desde 2014.3.277organizaciones sindicales se han registrado en la DT entre enero y noviembre de este año.

