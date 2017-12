© David Osio

Optar por una flor de estación es la clave para diseñar ambientes amenos y festivos. No sólo son alternativas más económicas, sino que también se adaptan mejor al clima de ésta época. Cuáles son las más elegidas para una noche mágica, según una especialista 26 de diciembre de 2017 Flores de temporada serán las protagonistas de los hogares durante este mágico mes de Fiestas.(Getty Images) Durante el mes de diciembre el Mercado de Flores de Buenos Aires se convierte en un brillante arco iris.Al recorrer cada uno de los puestos que lo componen, una inmensa variedad de colores hacen que cada paso hacia su interior sea mágico.Sin embargo, no son sólo los colores de las flores los que nos hacen viajar dentro del mercado.Junto con ellos se esfuman y se entremezclan los exquisitos aromas, que también son protagonistas de los hogares durante este mágico mes de Fiestas.Con su capacitación profesional desarrollada en Chile y Argentina, la especialista en diseño floral Patricia Castro propone a Infobae las siguientes claves para acertar en la elección de las flores que acompañarán la llegada de un flamante Año Nuevo.Elegir siempre flores de temporada"Para ambientar de forma natural el hogar, es fundamental optar por flores de temporada, ya que serán no sólo más económicas sino que también se adaptarán de forma correcta al clima y a la estación del año ", explicó la especialista.JazminesLa flor del jazmín dura alrededor de 24 horas (Pinterest) Cada época del año está acompañada por específicas familias de flores.Para Castro , una de las flores presentes en esta temporada, muy especial y reconocible para todos por su aroma, es el jazmín.?Particularmente, su aroma me transporta a mi infancia y reproduce en mi memoria los más bellos recuerdos, donde los colores blancos y puros y ese aroma tan agradable y atractivo siempre alegraban el hogar?, recordó.AgapanthusSi se deja el tallo largo, una linda opción para ambientar un espacio es jugar con las alturas (Getty Images) Su flor tiñe varias plazas de la ciudad de violeta en el mes de diciembre e inunda de vida las mesas que decora.El agapanto, o flor del amor enamora en sus dos tonalidades, lilas y blancos."Es una flor que perdura en la planta e inclusive en el agua cuando la cortás. Es tan elegante que no haría falta acompañarla con otra flor en un bouquet. S in embargo, para un toque final le agregaría la espuela de caballero ", explicó la especialista.HortensiasSus flores pueden ser rosas, blancas, o azules, dependiendo en parte del pH del suelo donde se cultive (Getty Images) Las hortensias también son flores de vanguardia en muchos eventos de fin de año.Sus colores pasteles transmiten tranquilidad y alegría. Su tonalidad celeste es única y difícil de encontrar en una flor.?Un dato interesante de su flor es que al quitarla del agua agarra un bellísimo tono verdoso amarronado y no se seca?, añadió Castro.MargaritasUna linda opción para presentarlas en la mesa es separarlas cada una en una botella (Pinterest) Las margaritas San Vicente completan la lista de flores de esta temporada.Despiertan emociones de alegría y festejo, perfectas para reuniones de fin de año campestres y al aire libre.?Los arreglos florales con margaritas y botones de crisantemos cuentan una historia en recipientes como jarras o tazones de té? Cómo ambientarlas en el hogarLos elementos simples para floreros siempre son una opción perfecta "Para respetar el protagonismo que se merecen las flores, recomiendo siempre utilizar como floreros elementos simples como por ejemplo jarras, vasos y hasta botellas". Cuando buscamos que las flores sean el centro de nuestra atención, no es necesario contar con grandes u ostentosos floreros", detalló.Opciones para la mesaLos recipientes transparentes le otorgan a las flores la importancia que merecen y la vajilla y la mantelería en tonos blancos o beige acompañan perfectamente los floreros cargados (Pinterest) "Un tip que nunca falla para respetar esta armonía es elegir recipientes transparentes con flores en colores neutros como pueden ser los jazmines e incorporar algunos follajes en color verde para dar mayor vitalidad al arreglo", agregó.Para la especialista, es fundamental la armonía entre los colores de las flores elegidas, los recipientes y la decoración general del hogar (Pinterest) Para una mesa de Año Nuevo clásica , los recipientes y floreros con diferentes alturas y flores neutras llevan la atención de todos los invitados al mismo lugar.Si la modernidad y vanguardia caracterizan a los anfitriones, ubicar las flores seleccionadas en líneas rectas a lo largo de la mesa descontractura el encuentro, dando así un toque extra de elegancia a la situación.Incorporar velas en la mesa como accesorios que acompañan la mesa, agrega un condimento romántico a la decoración general del hogar (Pinterest) ?En este caso, no es necesario utilizar recipientes, sino que alcanza con simplemente apoyar ramas con flores sobre la mesa?, se animó a decir Castro.Dejar volar la imaginación y conectarse con los sentidos es la clave para disfrutar de la preparación del hogar para lo que será la última cena del 2017.LEA MÁS:Centros de mesa con arreglos florales, todos los secretos para decorar tu mesa en estas fiestasRosas exóticas: la última tendencia glam en bouquet de floresLas 10 flores que serán tendencia durante la primavera

