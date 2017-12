VENEZUELA: Florido: La ANC no pudo "humillarlos"

/ 26 Dic, 2017 | Caracas. El diputado opositor Luis Florido aseguró que los "presos políticos" excarcelados este fin de semana de Navidad no fueron humillados por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) "a pesar del intento" de este organismo plenipotenciario no reconocido por la oposición."Estos son los momentos en los que se justifica la lucha para liberar a Los Presos Políticos, a pesar del intento de la ANC por humillarlos, no pudieron. Al final, lo importante es el amor de una familia que se reúne en Navidad" , fue el mensaje que publicó Florido en su cuenta en Twitter acompañado de una foto de uno de los liberados.El pasado sábado la presidenta de la Comisión de la Verdad, órgano creado a instancias de la ANC, Delcy Rodríguez, informó de la recomendación a la justicia de medidas sustitutivas de cárcel para "más de 80" encarcelados por delitos relacionados por las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017, que dejaron más de 150 muertos.NegociaciónLa liberación de todos los calificados por la oposición como "presos políticos" es una de las peticiones de los antichavistas en las negociaciones que mantienen con representantes del Gobierno en República Dominicana.