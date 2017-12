/ Una de las figuras que ha ido emergiendo con su fútbol a niveles estratosféricos es el delantero brasileño del Paris Saint Germain, Neymar Jr. El ariete llegó procedente del FC Barcelona el pasado verano y se ha convertido en la máxima figura del cuadro parisino, factor que lo convirtió en nominado para llevarse el Balón de Oro, galardón que derivó en las manos del portugués Cristiano Ronaldo . Dicha postulación centró al capitán de la canarinha en su próximo objetivo y en una entrevista para los medios franceses, éste develó las claves para hacerse con tan ansiado premio:"Es una cosa que me gustaría ganar, es difícil y no depende solo de mí, sino también de mis compañeros, de lo que ganemos en la temporada" El 2018 será vital para que el ariete consiga alcanzar la cima del mundo del balompié:"El Mundial es muy importante, y la Champions también, para eso tenemos que hacer todo bien, hacer las cosas perfectas, primero ganar con el equipo y luego viene lo personal" A pesar de los rumores que corren por los medios sobre su adaptación con el equipo dirigido por Unai Emery, el ex Santos quiso salir del paso y desmentir dichas informaciones:"Estoy muy contento de cómo han ido las cosas aquí en París, mis compañeros me han recibido bien, y eso es lo más importante" Sobre las expectativas de la pentacampeona del mundo con respecto a su participación en Rusia 2018, éste concluyó:"Brasil tiene un gran equipo, sabemos de eso, vamos a pelear por el Mundial. Sabemos que somos uno de los favoritos, también estamos conscientes de la presión que hay, pero estamos contentos"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi