Una selección de las opciones disponibles en las distintas plataformas online como Netflix, Amazon Video, iTunes, Hulu y HBO Go 23 de diciembre de 2017 BrightUno de los proyectos más esperados de Netflix , el thriller de fantasía protagonizado por Will Smith . Dos policías muy distintos patrullan juntos por las calles de Los Angeles: Ward es un humano y su compañero, Jakoby, es un orco. Deberán trabajar en equipo para proteger a una joven elfo y una reliquia perdida que, de caer en las manos equivocadas, podría destruir el mundo.David Ayer ( Escuadrón suicida ) dirige este film en el que Joel Edgerton, Lucy Fry, Noomi Rapace y Edgar Ramírez acompañan a Smith.American AssassinAsesino: Misión Venganza (en iTunes ) cuenta la historia de Mitch Rapp, un joven universitario que pierde al amor de su vida en un ataque terrorista y se convierte en un mercenario sediento de venganza.Reclutado para operaciones encubiertas de un grupo de élite de la CIA, quedará bajo el mando de Stan Hurley, un veterano de la Guerra Fría.En su primera misión descubren un misterioso operativo para iniciar una Guerra Mundial en Oriente Medio.Bajo la dirección de Michael Cuesta ( Matar al mensajero ) actúan Michael Keaton, Dylan O'Brien, Taylor Kitsch, Scott Adkins y Sanaa Lathan.Home RemedyAmazon Video estrena una nueva serie original en la que Damon, un hombre casi divorciado y desempleado, tiene la idea de convertirse en psiquiatra, aunque no tiene licencia médica, para ayudar a las personas con problemas emocionales.Su nuevo oficio lo lleva a visitar varios hogares de "posibles" pacientes a los que les receta soluciones caseras.Esta primera temporada de la comedia creada por Evan Kidd ( Son of Clowns ) y protagonizada por Jeff Pearson ( Ryker ) cuenta con cinco capítulos.MalcriadosEl patriarca de la familia, Manuel Rico, ha malcriado a sus tres hijos (Javi, Bárbara y Charly) para compensar la ausencia de su madre. Pero por la tensión de convivir con los tres adultos vagos e irresponsables en que se han convertido, sufre un infarto.Cuando la empresa familiar es denunciada por desfalco, todos quedan en la calle y sin dinero, y los hijos deberán aprender, a marcha forzada, que la comodidad y el lujo no son todo en el mundo.Con Laura Archbold, Juan Pablo Barragán, Fernando Bocanegra y Víctor Mallarino .Somewhere BetweenLaura Price es una madre de familia que sabe el momento exacto en el que su hija Serena de ocho años va a ser asesinada.No sabe quién la matará ni por qué, sólo cuándo y dónde. Para mantener a Serena a salvo contará con Nico, un ex policía e investigador privado que tuvo una experiencia similar.Ambos intentarán cambiar el futuro de su hija, aunque saben que el destino siempre será el mismo. Creada por Stephen Tolkin ( Legend of the Seeker ) en base a un formato coreano, está protagonizada por Paula Patton y Devon Sawa .

