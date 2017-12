/ Pedro Carreño quedó como un ejemplo muy decepcionante de retaliación a la crítica. Iris Varela, por quien siempre sentí especial respeto, metió en un saco de pranes al general Rodríguez Torres. Ahora señala a Rafael Ramírez. Descalificaciones para todos los gustos. Mordiscos sí, diálogo no. La fórmula del gobierno de cantar victoria tras victoria en medio de inmensas dificultades no puede producir sino recelo. Inclusive entre quienes votamos en la Constituyente y en las otras dos elecciones recientes. La maestría con que el alto gobierno esquiva los temas negativos o los convierte en referencia tangencial, activa las alarmas. Tienen rato prendidas. Mi mejor amiga dice que al Gobierno no le da chance de hacer su trabajo porqué se le va el tiempo entre triunfo y triunfo. Mi mejor amiga no es pendeja: consciente del esfuerzo que se hace, igual considera necesario expresar su inconformidad. Se pone cuesta arriba mantener la ilusión. Recomendamos a los que mandan la convocatoria inmediata, urgente e impostergable (puede que sea redundancia, pero para enfatizar) del chavismo crítico, bravío, arrecho, cansado, "pelabolas". Los exhortamos a sentarse a la mesa con quienes no creen en las actuales políticas de gobierno. Una gran convocatoria. Y si ya entramos en terreno cuasi-fantástico, unas primarias que incluyan a Rafael Ramírez, Jorge Giordani, Rodríguez Torres e Isaías Rodríguez. Y Maduro , Cilia, Diosdado, Jorge y Delcy también. Al carajo el recelo y bienvenido el equilibrio y la unión. [email protected] PD: a los que se les nota a un kilómetro que la Revolución Bolivariana no les importa un carajo, y que sólo buscan pescar en río revuelto, favor abstenerse.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi