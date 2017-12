La película bélica ?The Last Post? se estrena en Amazon

🍿🍿🍿 Buena 26 de diciembre de 2017 El largometraje relata la experiencia de una unidad del ejército británico que combate contra la insurgencia yemení en Medio Oriente y las mujer es y niños involucrados.The Last Post está ambienta en la década de 1960 y se desarrolla en la ciudad de Aden, en Yemen. Relata la vida de la unidad del ejército británico encargado de batallar contra la insurgencia yemení desatada en Oriente Medio .El drama también se centra en las relaciones entre los soldados y sus familias que los acompañaron durante el conflicto.Peter Moffatt, creador de la serie, se inspiró en sus propias experiencias para escribir la trama de la serie Esta ficción fue creada por Peter Moffat ( The Night Of ).Jessica Raine ( Call The Midwife ), Jessie Buckley ( War And Peace ), Jeremy Neumark Jones ( Denial ), Amanda Drew ( Broadchurch ), Ben Miles ( Coupling ) y Stephen Campbell Moore ( History Boys ) son los protagonista de esta producción original de la BBC.Información técnicaPrimera temporada: 6 capítulos de 60 minutosCreada por Peter MoffatProtagonistas: Jeremy Neumark Jones, Jessie Buckley, Toby Woolf y Tom Glynn-CarneyLenguajes disponibles: inglés (idioma original) y español (subtitulada y doblada)Recomendada para los amantes de series como Home Fires y GunpowderThe Last Post está en AmazonConsulta en tu país la fecha de disponibilidad para streaming de esta producción.La serie se grabó en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Su estreno original fue a principios de octubre de 2017 a través de la cadena BBC..

