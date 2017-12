/ Tras la detención, el pasado 11 de diciembre, del capo del narcotrá co de 44 años, Yoel Palmar Vergel, e n Bogotá, Colombia; un primo suyo asume el liderazgo del Cártel del Malecón, organización desmantelada a raíz del operativo policial en el vecino país, según el Fiscal general de Venezuela , Tarek William Saab.La policía internacional (Interpol) capturó hace 15 días a Palmar, oriundo del estado Zulia, señalado de enviar desde Colombia, 949 kilos de cocaína a República Dominicana , desde marzo de 2015.Es propietario del casino Malecón Palace, situado en Santo Domingo. Enrique Antonio Ramírez Palmar, de 44 años, es el primo de Palmar Vergel. Según voceros policiales que investigan al cártel, este individuo, apodado"Kilo la K?, pasa a comandar la agrupaciónLluvia de balas en la 73 Ramírez Palmar fue el mismo que hace seis años y dos meses fue tiroteado junto con dos hombres, frente a un conocido restaurante ubicado en la calle 73 con avenida 16-A, sector Paraíso.El pasado 29 de octubre de 2011, Ramírez se embarcaba en una camioneta Toyota Runner color gris, junto al propietario de esta, Moisés David Lugo Vílchez y Gustavo Fernández, quien contaba con 38 años en ese momento.Esa fecha, un grupo de sujetos que se desplazaba en un Ford Fusión color negro, desenfundó armas de fuego contra los tres amigos. Dos de ellos, Ramírez y Fernández, resultaron gravemente heridos. Lugo, natural de Los Puertos de Altagracia, solo sufrió un tiro rasante en la cabeza, publicó Versión Final, en la edición del 31 de octubre de 2011."Kilo la K? y Fernández fueron trasladados hasta la emergencia del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum). El segundo de los mencionados falleció la madrugada del pasado 30 de octubre, a raíz de la gravedad de las heridas. Fernández recibió al menos 14 balazos entre la espalda y la cabeza, resaltó el rotativo.En cuanto a Ramírez Palmar , quien también fue baleado en la cabeza y en diversas partes de su humanidad, permaneció recluido mucho tiempo en el Sahum. Recibió nueve impactos de bala, re rieron fuentes policiales.Ramírez logró recuperarse, no obstante, en virtud de las múltiples lesiones sufridas en la cruenta balacera, no ha podido volver a caminar. Debe movilizarse en silla de ruedas, informó una fuente policial vinculada con el caso.La plomazón donde resultó herido el primo de Yoel Palmar, se originó, presuntamente, por una guerra entre cárteles del tráfico de sustancias ilícitas, señaló un sabueso que investigó ese hecho. T ras el tiroteo que conmocionó la calle 73 de la capital zuliana, se movilizaron los familiares de los heridos. Nadie ventiló las causas del suceso.Reinaba el hermetismo, apuntaron los periodistas en esa fecha. De hecho, los parientes de Ramírez, Fernández y Lugo se rehusaron a ofrecer declaraciones, incluso a los funcionarios policiales que investigaban el caso.Por lo menos 30 impactos de bala recibió la camioneta donde se embarcarían los tres amigos, detallaron las fuentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en ese entonces.Sin investigadosEl comisario José Romero, en ese instante jefe de la subdelegación Maracaibo del Cicpc, no relató en detalle cómo se generó el tiroteo en la calle 73. Se limitó a declarar que"estamos trabajando en las investigaciones""No tenemos hasta ahora algún investigado?, dijo Romero en torno a la espantosa balacera. En esa fecha, fuentes policiales indicaron que los tres amigos se desempeñaban como comerciantes.Los OtrosLa fuente policial encargada de realizar las averiguaciones sobre el Cartel del Malecón se refirió a uno de los lugartenientes de Yoel Palmar (El otro es su primo). Se trata de Melvin Larreal quien ejerció como funcionario de la Policía de San Francisco (Polisur), hoy retirado.Larreal, presuntamente, soborna a las autoridades y legítima los recursos obtenidos por la organización, a través de eventos publicitarios y contrataciones de artistas reconocidos, para realizar presentaciones en conciertos y, de esa manera, emplear eso como"fachada? para"justificar? la procedencia del dinero obtenido por las actividades con sustancias ilícitas.En relación con Yomenis Barro, alias"Perreyeye? , lo señalaron como el dueño de los laboratorios donde se produce la droga, ubicados entre las ciudades colombianas de Valledupar y Maicao. Otros individuos acusados de pertenecer a la agrupación, serían funcionarios policiales.Uno de ellos es Mike Vera, quien labora en la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP), del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez). A Vera lo involucraron, en octubre de 2015, en un caso de presunta extorsión contra un ciudadano, a quien imputaron por el delito de contrabando de extracción de medicinas hacia Colombia.Al parecer, precisó la fuente policial, el funcionario habría actuado junto a otros cuatro compañeros suyos para llevarse detenido al ciudadano a quien acusaron de contrabandear las medicinas.Según representantes legales del agraviado, los efectivos del Cpbez"no lograron efectuar la extorsión y se percataron que estaban al descubierto, y no podían remediar la situación en la que habían incurrido; se llevaron únicamente detenido al ciudadano afectado"Dijo el asesor legal que"se llevaron un camión y sin levantar acta de inventario; toda la mercancía estaba en el depósito. Mantuvieron a mi defendido privado ilegítimamente de su libertad 48 horas y levantaron un acta policial"El Tribunal Tercero de Control del Zulia había decretado una medida cautelar sustitutiva de libertad contra el ciudadano, pero sus defensores introdujeron un recurso ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones que revocó la decisión judicial y ordenó la libertad plena.Además de Vera, Figuran Deivis Gutiérrez,"Pitó?, del Cpbez y dos funcionarios del Cicpc, Erwin Medina,"Chacarrón? y Jessy Rafael Rojas.Otro integrante de la organización es Hugo Enrique Áñez,"Don Hugo? encargado de las Finanzas; la pareja de Palmar, Digna Ortiz, una de sus testaferros; Luis Andrés Aybar, abogado, testaferro y socio de Palmar y Kenny Arévalo,"El Monito? . Todos estos nombres los iba a ofrecer el Fiscal Saab, al momento de dar a conocer la detención de Yoel Palmar. Se espera que lo haga en los próximos días.