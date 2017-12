/ La estadounidense Serena Williams , ex número uno del mundo, volverá a las canchas el próximo 30 de diciembre, en el torneo de exhibición de Abu Dabi, casi un año después de ausentarse de la competición debido a su maternidad.Williams participará en el Mubadala World Tennis Championship junto con la letona Jelena Ostapenko , campeona de Roland Garros . La norteamericana no ha jugado desde que ganó su vigésimo tercer título de Grand Slam en el Abierto de Australia en enero del 2017. Después decidió dejar de lado su presencia en los torneos para ser madre de una niña que nació en septiembre pasado.Quizás sea de tu interés: Nadal no jugará el torneo de Abu Dabi“Estoy encantada de regresar a las pistas en Abu Dabi por primera vez desde el nacimiento de mi hija en septiembre” , dijo Serena en un comunicado. “El Mubadala Tennis World Championship ha marcado desde hace tiempo el comienzo de la temporada en el circuito masculino de tenis y este año por primera vez participarán mujer es. Estoy muy contenta de formar parte de ello en mi regreso” , explicó la menor de las hermanas Williams.Serena ha incluido la exhibición de Abu Dabi como el inicio de la preparación para la nueva temporada que tiene como objetivo inicial la defensa del título del Abierto de Australia en el próximo mes.Una publicación compartida por Serena Williams (@serenawilliams) el Dic 18, 2017 at 7:37 PSTCon información de la Agencia EFE.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi