/ 26 Dic, 2017 | El cronista gráfico Carlos Stohr transcendió de este plano en vísperas de Navidad en la ciudad de Caracas, rodeado de sus seres amados y seguros de que con su amor por la isla de Margarita presente hasta en su último latido del corazón. La partida de este artista plástico representa una gran pérdida para los neoespartanos, quienes siempre sintieron a este checoslovaco un verdadero ñero.El cronista neoespartano Verni Salazar relata que este pintor llegó por primera vez a la Perla del Caribe en 1953 y se enamoró de esta prodigiosa tierra, de su gente, de su mar, de sus pájaros, de sus matas, de sus costumbres y tradiciones; desde entonces está siempre entre nosotros."Carlos Stohr fue haciendo de cada cosa, que nosotros los nativos de tanto mirar ya no mirábamos, un dibujo especial, se prendó de la veneración que teníamos a la Virgen del Valle? hizo suyas las escenas marinas de barcos, de redes? se preocupó por la artesanía tradicional? en fin, portadas y cada una de ellas, y fue plasmándolas magistralmente en el lienzo. No perdía oportunidad".Es José Joaquín Salazar Franco "Cheguaco" quien por primera vez propuso a Carlos Stohr como Cronista Gráfico de Margarita en 1993 y la Asociación de Cronistas del estado Nueva Esparta lo reconoció en 1996, para que en 1999, en la XXIX Convención de Cronistas Oficiales de Venezuela , realizada en la ciudad de Mérida, se le tomó juramento como Cronista Gráfico de Margarita, único en el país."Carlos estuvo presente en las convenciones siguientes a su aceptación como miembro de la Asociación Nacional y tuve la oportunidad de compartir con él en las de Barinas 2004, Valencia 2005 y Maracaibo 2006", señala."Los contrastes de la vida, nacimiento y partida. Hoy cuando muchos exteriorizamos la alegría del nacimiento del Niño Jesús, anunciamos con tristeza la partida del hermano Carlos Stohr. Un muchacho que a los 17 años llega a Venezuela con su familia, perseguidos por la inclemencia de la Segunda Guerra Mundial. Desembarcaron por Puerto Cabello y se fueron a residenciar por un tiempo en San Cristóbal", relató Pedro "el Catedrático" Bellorín Caraballo.Reseñó que "El Tacaricheco" será recordado por estudiantes y profesores de Margarita y Coche, ya que fue una biblioteca ambulante del conocimiento regional y universal para iluminar esas importantes investigaciones que se hacían desde las aulas de clases."Hoy y por siempre recordaremos a ese checo que vino de Praga para meterse a margariteño y expandirse desde lo alto de Chupa Cachimbo, con la brisa que presagiaba su partida, a la edad de 85 años, este 24 de diciembre de 2017, a las 2:17 de la tarde. Querido hermano Carlos Stohr, descansa en paz. Fortaleza para los tuyos. Amén".Hija"Quisiera quedarme con un mechón de tu cabello, pero no me pertenece; quisiera que me vieras pestañeando y sonriendo todo el tiempo, pero el tiempo no es mío. Realmente deseé ayer que te fueras con la luz de la paz porque es tuya, te pertenece, te lo has ganado, hombre de bondad y de corazón puro. Qué orgullo. Es mi Mi padre, el artista del amor se ha ido. Será velado hoy en los módulos nuevos de la Capilla 2 del Cementerio del Este, Caracas. Se organizará una ceremonia religiosa en Estado Nueva Esparta a finales de enero. Se informará sobre los novenarios próximamente. Gracias, Niño Jesús de Praga y Virgen del Valle, mi deseo aunque doloroso, lo han cumplido, Amén.Esta Nochebuena, las estrellas brillan más fuerte porque ha llegado al cielo un ser de mucha luz".Karina Stohr FossingCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi