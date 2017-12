© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

"Quiero decirles que quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida", afirmó el presidente peruano sobre la medida que le otorgó la libertad al ex mandatario condenado por crímenes de lesa humanidad 26 de diciembre de 2017 El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski , llamó este lunes " errores " a los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado el ex mandatario Alberto Fujimori para justificar el indulto que le concedió esta Navidad , lo que le exime de cumplir la mayor parte de los 25 años de prisión a los que fue sentenciado.En un mensaje televisado a la nación, Kuczynski aseguró que indultar a Fujimori ha sido la decisión más difícil de su vida, pero que tomó la determinación de liberar al expresidente porque a sus 79 años ya había cumplido cerca de la mitad de su condena y su salud se había deteriorado."Quiero compartir con ustedes mis sentimientos. Quiero decirles que quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida ", comenzó el mandatario. "Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un ex presidente del Perú que, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena ", argumentó."Estoy convencido que, quienes nos sentimos demócratas, no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión.La justicia no es venganza" , agregó.Quiero decirles que quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida Para Kuczynski, Fujimori "incurrió en transgresiones significativas la ley, al respeto de la democracia y a los derechos humanos" cuando al inició de los años 90 asumió la Presidencia de "un país sumido en una crisis violenta y caótica"."Pero también creo que su Gobierno contribuyó al progreso nacional" , dijo Kuczynski sobre el período presidencial de Fujimori (1990-2000), que en 1992 protagonizó un 'autogolpe' de Estado y posteriormente huyó del país para renunciar por fax desde Japón cuando se descubrió la enorme trama de corrupción de su Gobierno.Estoy convencido que, quienes nos sentimos demócratas, no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión.La justicia no es venganza El indulto era la única vía de Fujimori para salir de la cárcel , pues la naturaleza de lesa humanidad de los delitos, por matanzas y secuestros durante su mandato, no le permitía acceder a ninguna reducción de la pena.El mandatario , que ha sido llamado traidor por sectores de la sociedad que lo apoyaron en las elecciones presidenciales para evitar que llegara a la Presidencia Keiko Fujimori , hija de Alberto Fujimori e indultara a su padre, afirmó que su función es ser el presidente de todos los peruanos y no solo de los que votaron por él.Kuczynski reiteró que el indulto se asienta "en razones humanitarias" , ante las sospechas de que sea parte de un acuerdo político tras haberse salvado de ser destituido en el Congreso esta semana gracias a un pequeño sector del fujimorismo.No nos dejemos llevar por el odio.No paralicemos nuestros país. Pasemos esta página y trabajemos juntos para nuestro futuro El presidente peruano firmó el indulto solo tres días después de evitar la destitución con la abstención de un grupo de diez fujimoristas liderados por Kenji Fujimori , hijo menor de Alberto, que anteriormente había pedido de manera abierta a Kuczynski indultar a su padre.El gobernante deseó que el indulto a Fujimori permita curar "heridas abiertas, a partir de un esfuerzo reconciliador y de una voluntad" por parte de todos para que Perú celebre en 2021 un bicentenario de su independencia "fraterno, de paz y prosperidad"."No nos dejemos llevar por el odio. No paralicemos nuestros país. Pasemos esta página y trabajemos juntos para nuestro futuro" , apostilló Kuczynski.Alberto Fujimori con su hijo Kenji en la clínica en la que se encuentra internado El indulto está sustentado por razones humanitarias, al considerarse que Fujimori padece fibrilación auricular paroxística, hipertensión, insuficiencia mitral, cáncer de lengua del que ha sido operado en seis ocasiones y una hernia lumbar , lo que se supuestamente se agrava en prisión.Fujimori se encuentra actualmente en una clínica de Lima , donde este domingo recibió la noticia del indulto acompañado de sus hijos, tras haber sido trasladado el viernes desde la prisión donde cumplía su condena, y a la que ya no volverá cuando termine su hospitalización.El ex presidente fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrada a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.(Con información de EFE )LEA MÁS:Miles de peruanos volvieron a salir a las calles en rechazo al indulto concedido a Alberto FujimoriEl comunicado oficial que anunció el indulto humanitario a Alberto FujimoriGolpe de Estado, violación de Derechos Humanos y corrupción: por qué fue condenado Alberto FujimoriEl mensaje de Navidad de Alberto Fujimori tras el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski

© David Osio Venezuela