Foto vía Twitter Carlos Alberto Boully Gómez, rector de la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsr), envió este lunes un mensaje de unidad y paz a todos los venezolanos, luego de la celebración de navidad, destacando que es momento de dejar de lado cualquier acción que separe a los venezolanos."Hoy nuestro pueblo se levanta desde muy temprano para disfrutar del maravilloso regalo del niños Jesús, hoy debemos sentirnos alegres, reunirnos en familia, dejar de lado la desesperanza y la tristeza?, sentenció.Destacó que Jesucristo ha irrumpido en la historia del mundo, pero sobre todo ha irrumpido en la historia del pueblo de Venezuela , por lo que invitó a vivir el 2018 en reflexión y cambiar las cosas que no han salido bien con una serie de propósitos desde lo personal a lo colectivo."Este 2018 tiene que ser para nosotros un año con fortaleza y reflexión, hay que hacer una evaluación seria de lo que ha pasado, debemos cambiar lo que haya que cambiar, no para sentirnos frustrados?, agregó.Durante una entrevista en el programa Al Aire transmitido por Venezolana de Televisión, igualmente invitó a la juventud universitaria a transformar y no permitir engaños."En la Ucsar hemos sostenido a las universidades a apostar por esta línea y unir a la fuerza universitaria y apostar por Venezuela