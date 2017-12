© David Osio

Mientras la mayoría de los jugadores del resto del mundo disfrutan con sus familias, en Inglaterra los futbolistas salen a la cancha y los DT piensan en cómo afrontar un partido que verá todo el país 26 de diciembre de 2017 Cada 26 de diciembre es un día especial para el fútbol inglés . La fecha se transforma en la más esperada por los aficionados y, en algunas ocasiones, la más odiada por los futbolistas. En esa jornada, l a Premier League, y sus tres categorías inferiores, están obligadas a jugar un partido "por culpa" de la tradición británica.Del otro lado, fanáticos felices. Son vacaciones de invierno y las estadísticas aseguran que ese día los estadios alcanzan el 97% de su totalidad.Padres e hijos asisten juntos al estadio y crean un escenario sumamente familiar.La Federación de fútbol inglesa planifica con cautela este día, a tal punto que acomoda el fixture para que se enfrenten equipos de una misma ciudad o área, así los seguidores no pierden tiempo en viajar.(AFP) El Manchester United enfrentará al Burnley, el Tottenham al Southampton, el Chelsea al Brigthon y el Liverpool al Swansea , entre los partidos más destacados del día.El Manchester City tendrá el privilegio de jugar al día siguiente frente al Newcastle , al igual que el Arsenal contra el Crystal Palace.¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESA TRADICIÓN?El "Día de la Caja" tiene varias teorías en cuanto a cómo nació.Algunos dicen que en la época feudal, ya que los nobles, después de Navidad, le entregaban a sus sirvientes cajas con comida que sobraba de los banquetes previos en forma de agradecimiento.Otros aseguran que, el día posterior a Navidad, los empleados asistían a sus trabajos con una caja en donde sus patrones les dejaban dinero .Sin embargo, existe una teoría más que une al fútbol y al "Boxing Day".Una fecha histórica dentro del mundo de este deporte , quizás, por lo que realmente resulte imposible suspender los partidos un 26 de diciembre.EL PRIMER PARTIDO : E l Sheffield FC es el club más antiguo de la historia, fundado en 1857, tuvo que esperar tres años para encontrar su primer rival.El 26 de diciembre de 1860, apareció el Hallam FC.Aquel día, quedó en la historia, fue el primer partido a nivel clubes de todo s, es por eso que el "Boxing Day" tomó mayor relevancia dentro del fútbol británico.Hasta 1950, se jugaba el día de Navidad y al día siguiente.Pero los cambios sociológicos, la creciente intensidad de los partidos y los problemas de transporte acabaron con la jornada del 25 de diciembre.Uno de los mejores "Día de las Cajas", fue el de 1963.Ese 26 de diciembre se marcaron 66 goles en tan sólo 10 partidos. Esa tarde hubo un 10-1, un 8-2 y un par de 6-1, entre varios resultados abultados que ayudaron a llegar a esa increíble cifra.LAS CONSECUENCIAS DE JUGAR EN ESA FECHA FESTIVA"En un par de ocasiones, y con el fin de tener esa fecha libre, algunos jugadores de la Premier league me decían que los amoneste" , reveló el ex árbitro Howard Webb.Los que rozaban el límite de tarjetas amarillas hacían "cosas estúpidas, como celebrar en la cara de un oponente o lanzar la pelota muy lejos", aseguró.Porque claro, mientras todos celebran en familia, ellos tienen que sacrificar la jornada del 25 para estar concentrados con sus equipos .Tanto futbolistas, como entrenadores, se han quejado . Unos no tienen descanso físico, mientras que los otros tienen que planificar partidos , rotando formaciones para evitar lesiones futuras.LEA MÁS:Tras el empate con el Leicester, José Mourinho volvió a protagonizar un polémico episodio en conferencia de prensaCon dos goles y una asistencia de Agüero, el Manchester City extendió su invicto ante el BournemouthDramático relato de una ex futbolista que acusa a una estrella de la Premier League de intentar violarla

