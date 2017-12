/ "EE.UU. utiliza el problema de Corea del Norte para contener a Rusia China ", aseguró el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nicolái Pátrushev.Pátrushev señaló que de iniciarse una guerra con Corea del Norte miles de ciudadanos de EE.UU. residenciados en Corea moririan. calificando tal hecho como un "daño inaceptable" para el Gobierno estadounidense.>> Rusia insta al diálogo entre Corea del Norte y EE.UU."La historia demuestra que EE.UU. no está acostumbrado a tener en cuenta la vida de los ciudadanos de otros países para lograr sus objetivos, sin embargo, Washington no puede no considerar el hecho de que 250.000 estadounidenses viven en Corea del Sur". explicó."En el caso de acciones militares a gran escala en la península coreana, decenas de miles de ciudadanos estadounidenses morirán. En el lenguaje de los militares de todos los países del mundo, tales pérdidas se suelen considerar como inaceptables", reiteró.>> Norcorea califica acto de guerra sanciones recientes de EE.UU.Para Pátrushev, EE.UU. los problemas con Corea del Norte son "como un pretexto para continuar la militarización de la región de Asia y el Pacífico con el interés de contener a Rusia China ".Según el secretario del Consejo de Seguridad ruso, la administración de Trump "está llevando a cabo paso a paso sus planes de colocar elementos de su sistema global de defensa antimisiles en los países de la región".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi