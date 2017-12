© David Osio

Cada año, The World's 50 Best Bars premia -así como lo indica su nombre en inglés- a los mejores bares del mundo. Dentro de los 10 primeros puestos, encontrás solo tres bares que no están en Londres o en Nueva York. ¿Sabés en qué ciudades están? ¿Y qué tragos recomiendan pedir? Chequeá el listado y enterate cuáles son las barras que están a la altura de los paladares más exigentes.1.THE AMERICAN BAR - LONDRES Ubicado en el Hotel Savoy de Londres, es una leyenda que tiene 125 años. De ahí surgieron grandes bartenders. Dicen que primero hay que probar el clásico Coleman's Hanky Panky y después ir con una de las nuevas propuestas como el Arthur's Seat -con Scotch como ingrediente principal-.2.DANDELYAN - LONDRES Mucho glamour en este bar que está en el Mondrian Hotel. Antes de ir, chequeá que tu outfit sea lo suficientemente elegante.3. THE NOMAD - NUEVA YORK Situado en Manhattan, es el bar del hotel que lleva el mismo nombre (parece que en las barras de los hoteles es donde preparan los mejores cócteles).Para pedir: Pimm's Cup o English Heat, a 16 dólares cada uno. En la carta, podés encontrar opciones de hasta 168 dólares.4. THE CONNAUGHT - LONDRES Mucho estilo: luz tenue, espejos y mesitas aptas para conversaciones tranquilas.Al frente del bar está el premiado Agostino Perrone. El lugar tiene menos de 10 años pero ya es un clásico. Parece que el Bloody Mary de este lugar es uno de los mejores del mundo.5. THE DEAD RABBIT - NUEVA YORK Tiene una ambientación que te hace viajar en el tiempo, lo encontrás en el Financial District: uno de los recomendados es el Byrrh Wine Daisy -a 14 dólares-.Tiene jugo de ruibarbo, aguardiente de frambuesa y toques cítricos. El detalle: te lo sirven en una taza.6. THE CLUMSIES - ATENAS El primer bar dentro del ránking que no está ni en Londres ni en Nueva York. Muy buena música, una carta que se renueva todos los años y un lugar para sentirte como en el living de tu casa: hay una biblioteca, pool y buena onda.7.MANHATTAN - SINGAPUR En el segundo piso del hotel Regent Singapore. Guarda 106 barricas de roble americano, en donde se añejan sus bebidas. En algunos de los estantes del bar se pueden ver frascos con hierbas, especias, frutas y raíces en diferentes etapas de secado.Dresscode: súper formal.8. ATTABOY - NUEVA YORK El típico bar alargado, con poco espacio, bastante íntimo con una política estricta: sólo con reservas.Sus dueños ya tuvieron otras experiencias exitosas en el rubro así que no puede fallar.9. BAR TERMINI - LONDRES Ínfimo: solo caben 25 personas. Pero parece ser un sueño para los amantes de los tragos y del café, que es supervisado por Marco Arrigo, jefe de calidad de Illy.Con inspiración y sangre italiana, tiene un menú escueto pero muy bueno. Si vas a ir después de las 17, tenés que hacer reserva para no quedarte afuera.10. SPEAK LOW - SHANGAI Se trata de un bar sepakeasy o clandestino. ¡aunque obviamente ya dejó de serlo! El recomendado: Sawadee-Cup, una mezcla de ron con té helado tailandés y mandioca.

