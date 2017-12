© David Osio

Diego Luna. Narcos es una de las propuestas más importantes de Netflix . Con tres temporadas ya disponibles, la ficción narra una serie de historias, que como bien indica su nombre, están vinculadas al mundo del narcotráfico.Las primeras dos temporadas se centran en la figura de Pablo Escobar (magistralmente interpretado por el brasilero Wagner Moura) y cómo un agente de la DEA llamado Steve Murphy (Boyd Holbrook) viajó hasta Colombia para personalmente ocuparse del caso.Con Escobar eliminado, el tercer año de la serie hace foco en el compañero de Murphy, el agente Javier Peña (Pedro Pascal) y su lucha contra otros narcotraficantes que se fortalecieron a la sombra del fallecido narco.Y con un tramo de la ficción finalizada, hace pocos días desde las oficinas de Netflix se anunció que la cuarta temporada de la serie ya estaba en marcha , y que los protagonistas serían los actores Michael Peña y Diego Luna .La decisión del actor mexicano de formar parte de la serie, le significó también el convertirse en el centro de una polémica cuando muchos lo tildaron de incongruente, o peor aún, de tener una doble moral.El motivo de las críticas es que desde hace tiempo Luna (al igual que su amigo Gael García Bernal) se manifiesta públicamente en contra de la Ley de seguridad interior de México, una ley recientemente promulgada por Enrique Peña Nieto y cuyo objetivo es el de involucrar a las Fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia.Pero lejos de combatir el delito, los opositores a esa Ley consideran que es una medida que perpetúa la militarización del país.No veo causalidad pero sí casualidad.Se opone a una ley sin argumentos sólidos y, al mismo tiempo, acepta hacer apología del delito.&- Javier Lozano A (@JLozanoA) 20 de diciembre de 2017 No voy a criticar su carrera como actor.Ahí es grande.Pero opinar de México, viviendo en Estados Unidos, no tiene valor.Que se la rife aquí y luego abra la boca.Oportunistas qué opinan a la distancia.Yo si vivo aquí y amo mi tierra, no a los gringos.Sea congruente pic.twitter.com/fi9FVaReXV &- Arturo Rivera (@rudorivera) 20 de diciembre de 2017 Luna criticó duramente la mencionada propuesta e incluso llegó a ser vocero en contra de ella, por ese motivo un sector político de su país, que estaba a favor de la medida, opinó que era contradictorio que el actor tuviera esa postura pero que luego aceptara trabajar en una ficción que "hace apología del delito".Leo muchas opiniones de una serie que no hemos ni terminado de filmar.¿Les parece que discutamos cuando la vean?&- diego luna (@diegoluna_) 21 de diciembre de 2017 El actor protagonista de Rogue One en un primer momento se llamó a silencio, pero luego decidió utilizar su cuenta de Twitter para responder las críticas.De manera muy breve pero contundente, Luna escribió: "Leo muchas opiniones de una serie que no hemos ni terminado de filmar.¿Les parece que discutamos cuando la vean?".La cuarta temporada de Narcos se estrenará en 2018 En esta nota: Personajes Diego Luna LA NACION Canal Espectáculos Netflix.

