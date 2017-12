© David Osio

Harry Kane, el goleador que busca superar a Messi . Foto: Reuters LONDRES (dpa) - La Premier League vivirá este martes una tradición tan antigua como el propio fútbol: mientras los restantes torneos europeos disfrutan de la Navidad sin partidos, los jugadores de la liga inglesa deben evitar las comidas suculentas para afrontar una nueva jornada del campeonato, el denominado "Boxing Day".La tradición de jugar partidos el 26 de diciembre se remonta a 1860, antes de que se creara la Premier League, cuando Sheffield FC y Hallam FC se enfrentaron en esa jornada. En esta ocasión el programa incluye ocho encuentros, aunque el cómodo líder, Manchester City , recién verá acción el miércoles, cuando visite a Newcastle, en busca de extender su racha de 17 victorias consecutivas.La fecha se completará el jueves cuando Crystal Palace reciba a Arsenal.La jornada tendrá otra atracción singular: Harry Kane buscará convertirse en el máximo goleador del año de las principales ligas del fútbol europeo.El delantero de Tottenham , que recibe a Southampton, suma 53 tantos en los últimos 12 meses, la misma cifra que Cristiano Ronaldo y Robert Lewadowski, y uno por debajo de Lionel Messi , al que puede alcanzar o superar, si es que anota dos tantos o más.A pesar del clima frío de la época y la fecha particular, los partidos del Boxing Day son una cita muy popular entre los fanáticos.Hasta hace un tiempo, la programación se ajustaba con algunos clásicos o duelos regionales, para evitar que los aficionados se tuvieran que desplazar grandes distancias.Sin embargo, en los últimos años, esa costumbre se fue dejando de lado y ahora los hinchas deben viajar muchos kilómetros, pese a que por la fecha los transportes públicos tienen una frecuencia bastante menor a la habitual.Tampoco importa la opinión de muchos entrenadores y futbolistas, que preferirían imitar a sus colegas europeos y tomarse una pausa navideña.En un país tan arraigado a las tradiciones, romper ésta suena poco menos que imposible.Si a ese aspecto se agrega el dinero millonario que aportan las cadenas televisivas, que celebran tener fútbol en vivo en días con casi nula actividad de otros deportes y con muchas familias en sus hogares, el "Boxing Day" parece gozar de muy buena salud.Durante años, no pocos futbolistas intentaron administrar sus tarjetas amarillas para llegar con sanciones a la jornada clave y así disfrutar de una buena comida navideña sin culpas y, sobre todo, sin obligaciones con el equipo al día siguiente.En total, 30 jugadores llegaron a los encuentros del sábado en el límite de amonestaciones, pero apenas cuatro recibieron la tarjeta que acarrea suspensión.Por eso, la mayoría tendrá que rechazar la segunda ronda de pavo, minimizará el consumo de vino y tendrá que concentrarse para un nuevo partido.Con Manchester City escapado a 13 puntos de su escolta Manchester United, y a 16 del tercero, Chelsea, y con una campaña que roza la perfección, con 18 triunfos y un empate, el interés de la Premier parece estar focalizado en la clasificación para las Copas y en la zona de descenso.Bajo esas condiciones, Manchester United recibirá a Burnley en Old Trafford, Chelsea hará lo propio con Brighton en Stamford Bridge, y Liverpool jugará con Swansea en Anfield, en los duelos más atractivos de la programación del martes.La jornada se completará con los partidos Bournemouth-West Ham, Huddersfield-Stoke, Watford-Leicester y West Bromwich-Everton.Con todos los resultados puestos, el líder jugará el miércoles ante el Newcastle y para el jueves quedará el Crystal Palace-Arsenal.En esta nota: Lionel Messi Manchester City Tottenham Hotspur Harry Kane Fútbol LA NACION Deportes Premier League.

