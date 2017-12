© David Osio

Otros tiempos: Holan y Kohan, juntos en el banco de suplentes. Foto: FotoBAIRES Hace dos meses, cuando Independiente comenzaba a plantearse con seriedad la posibilidad de ganar la Copa Sudamericana, el preparador físico Alejandro Kohan le dijo a Ariel Holan que no iba a continuar en el cuerpo técnico. Lo hizo mirándolo a los ojos, como quien está molesto por algo, luego de una relación que se terminó de romper en el segundo semestre de 2017.Tras casi tres décadas de amistad y de una extensa relación profesional, el desgaste había sido tal que no había manera de recomponer la situación.Aunque los motivos que detonaron la relación aún se mantienen en secreto -se habla de diferencias económicas en los premios y de una lucha de egos-, lo que queda claro con este dato es que Kohan eligió separarse y no fue Holan quien lo excluyó del cuerpo técnico.En un momento muchos creyeron que había sido al revés: que el DT era el que le había pedido a los directivos que no lo tuvieran en cuenta para el próximo año.Aunque Holan ya sabía que el preparador físico no iba a seguir, la comisión directiva recién se enteró luego del título conseguido en el Maracaná.La partida de Kohan, quien era una pieza clave dentro del sistema de trabajo del DT que llevó al Rojo a conquistar el segundo torneo más importante del continente, no sorprendió a los integrantes del plantel.Puertas adentro ya todos sabían que no se llevaban bien. Martín Benítez, uno de los jugadores más importantes, lo reconoció la semana pasada: "Sabíamos de las diferencias entre ellos y en el vestuario se notaban".Sin Kohan, Holan eligió a Pablo Blanco como su nuevo preparador físico.El ex PF de Alejandro Sabella en Estudiantes y en la selección Argentina se incorporará al grupo de trabajo.Claudio Gugnali, también ex ayudante de Sabella, podría sumarse a las filas de Holan. En las próximas horas el entrenador del Rojo terminará de rearmar su grupo, ya que Tobías Kohan, Gustavo Sato y Juan Branda también se fueron.La pelea con Kohan fue uno de los tantos disparadores de su intento de renuncia.No porque haya sido una sorpresa, sino porque el experimentado preparador físico tenía mucha incidencia dentro del grupo.Como es normal en cualquier equipo, los colaboradores del técnico son los que tienen más llegada a los futbolistas.Y con Kohan, que también se encargaba de la parte de coaching, no era la excepción.A todo esto, una supuesta lista de jugadores a desafectar circuló en las redes sociales Fernando Hidalgo, representante de Holan, negó de manera rotunda la existencia de la misma: "No hay listas.En las reuniones con los dirigentes no se habló de bajas, sólo de altas. No hay ningún pedido para que se vayan jugadores", dijo el empresario en radio La Red.En esta nota: Club Atlético Independiente Ariel Holan Fútbol LA NACION Deportes Mundo Independiente.

