El verano y las vacaciones están muy cerca. Llega el tiempo en el que el calor gana protagonismo y con él renacen las ganas, y la necesidad esencial, de disfrutar del agua. Más allá de las tradicionales piscinas abiertas al público en clubes, gimnasios, estancias y hoteles vip, hay otra forma de hacerle frente a las altas temperaturas sumándole al cotidiano chapuzón una buena dosis de diversión.Los parques acuáticos son una opción que gana protagonismo en nuestro país, verano tras verano. Cada temporada, la oferta se amplía y los complejos se esmeran por ofrecer propuestas nuevas a las ya tradicionales.Un dato no menor es que los parques cuentan con atracciones para toda la familia.Desde toboganes de gran altura que permiten desarrollar una velocidad de caída vertiginosa y solo aptos para los adultos, hasta piscinas de baja profundidad con juegos para bebés y niños muy pequeños.Aquopolis.En general, es posible acceder a pasaportes para pasar el día que incluyen seguro de lluvia si el mal tiempo arruina el plan intempestivamente.Algunos lugares proponen espacios verdes anexos con parrillas y otros imitan la estadía en la playa con piletas con olas artificiales.Así como los famosos Chimelong Water Park ( China ), Siam Park (Islas Canarias), Wet´n Wild Water World (Australia), Calypso Water Park (Canadá), o Blizzard Beach (Estados Unidos), nuestro país ofrece una variada oferta en la materia.Aquí va una guía de los complejos más destacados para hacerle frente al calor intenso que se avecina de una manera divertida y cerca del agua.Aquafan Aquafan.Este parque es uno de los más importantes de Argentina y su cercanía con la ciudad de Buenos Aires lo convierte en una opción válida para disfrutar en más de una ocasión durante toda la temporada.Es el único predio de estas características en la zona metropolitana.Sus grandes atractivos son la pileta con olas y El Abismo, el tobogán más alto de Sudamérica, y el segundo en el mundo, que permite descender sobre agua desde 32 metros de altura a más de cien kilómetros por hora.El Black Hole es otro de los juegos más buscados: se trata de un tobogán cerrado con efectos luminosos interiores que potencia la sensorialidad.El Río Bravo permite descender en gomones de una y dos personas; el Turbolance ofrece un efecto bumerang desde 14 metros de altura; y el Aqua Tube es apto para los que no buscan altura de importancia.Los chicos cuentos con espacios especiales, siendo los protagonistas de una zona infantil con agua climatizada y cuatro tipo de toboganes para niños menores de ocho años.Los adultos también pueden disfrutar de una piscina climatizada y un jacuzzi.Más allá de las atracciones acuáticas, el parque ofrece video juegos; juegos de salón; música y videos en pantalla gigante; animación y aquagym; y espectáculos musicales en vivo.Por otra parte, Aquafan cuenta con cuatro áreas de solárium con música funcional ubicadas con vistas inmejorables de los ríos Tigre y Luján; zonas de living; servicio libre de wi fi; y una propuesta gastronómica variada.Se pueden alquilar lockers y la oferta de reposeras es libre.Tickets.Existen opciones de pasaportes para mayores y menores con valores diferenciados. Durante diciembre rige una promoción 2x1. Además, abonando $ 150 adicionales, se permite volver hasta el 31 de enero.Horarios. Viernes a domingos de 11 hs. a 19 hs.Ubicación. Vivanco 1509, Tigre, Provincia de Buenos Aires. (Parque de la Costa)Web. www.parquedelacosta.com.arAquasol Aquasol. Es una de las postales tradicionales en el ingreso a la ciudad de Mar del Plata. Pegado al camino que vincula la Ruta 2 con la Ruta 11, a la altura de Santa Clara del Mar, el parque se caracteriza por su amplitud y por convertirse en una opción para los que no quieren ir todos los días a la playa.La estrella del predio es la piscina con olas artificiales que recrea la atmósfera marítima.Además, cuenta con toboganes de agua de gran altura como el Alfacentauro que, además, ofrece efectos de luces en sus laberintos cubiertos.El Zigzag es otro de los toboganes más convocantes al contar con sectores cubiertos y descubiertos, y curvas y contra curvas de alta velocidad.El Extreme Ice es un juego que permite que tres personas dentro de un mismo gomón puedan recorrer intensos rápidos de agua que vierten desde montañas nevadas.El Flowave es un juego presente en los grandes parques del mundo para enfrentar olas gigantes a bordo de una tabla.Varias de las atracciones están vinculadas a sortear la fuerza de gravedad. Así mismo, Aqualandia, el Castillo Encantado y la Plaza del Agua son opciones para los niños.La oferta gastronómica de Aquasol incluye patio de comidas, parrilla, heladería, hamburguesería, bar de tragos y licuados.Además, hay un área de picnic y solárium alrededor de la piscina con olas y en las márgenes del Río Loco.Tickets.La entrada incluye el acceso libre y sin límites a todos los juegos en funcionamiento, salvo restricciones propias de cada uno y excepto Tirolesa y actividades del lago.Se puede abonar media jornada ingresando a las 15 hs. Vestuarios y sector de duchas sin cargo.Horarios. Abierto todos los días de 11 a 19 hs.Ubicación. Autovía 2 km 386.Web. www.aquasol.com.arPuerto Aventura Puerto Aventura. Este parque alterna la frescura del agua con el paisaje de la llanura. Emplazado en la ciudad de Chascomús, su ubicación es estratégica para los que se acercan desde el interior de la provincia como quienes llegan desde la ciudad de Buenos Aires.Puerto Aventura es una opción válida tanto para el visitante que busca contacto aliviador del agua como quienes disfrutan de la vida al aire libre en contacto con la naturaleza.Más allá de los toboganes acuáticos, el predio incluye otros atractivos como su popular Tirolesa, uno de los juegos más buscados por los chicos.Palestra, Arco y Flecha, puentes colgantes (para adultos y niños), y el Metegol Humano permiten disfrutar un día con actividades variadas.Para los amantes del deporte, el predio cuenta con canchas de fútbol y beach vóley.Los fines de semana se ofrecen espectáculos artísticos y demostraciones de Zumba.Tickets.Promociones especiales hasta Navidad. Menores de 3 años no abonan ingreso.Horarios. Abierto todos los días de 10 a 19 hs.Ubicación. Av. Pedro Gastón 551, Chascomús, Provincia de Buenos Aires. (Frente a la laguna).Web. www.puertoaventurachascomus.comAquopolis Este parque es otra de las opciones posibles para los veraneantes que no quieren ir todos los días a la playa.Su ubicación, en las afueras de Mar del Plata, permite un sencillo ingreso también para quienes pasan sus días de descanso en localidades cercanas como Miramar, Necochea, Balcarce o Tandil.Esta temporada, el parque inaugura un nuevo entretenimiento, importado de Estados Unidos como el resto de sus atracciones.Se trata de Vikingos, un juego extremo con una caída vertiginosa que se desarrolla en menos de diez segundos.Los flotadores para dos o tres personas son una marca distintiva de este predio que también ofrece una importante oferta para los más chicos.El parque cuenta con una variedad importante de atracciones.Entre sus estrellas se destaca el Poseidón, una carrera extrema donde un par de kamikazes se desplazan a más de veinticinco metros de altura para caer en menos de cinco segundos.El Prometeo es un tobogán extremo, prácticamente cerrado en toda su trayectoria, en el que dos personas se deslizan en un flotador que gira y se posiciona casi de manera vertical.El Rafting, en cambio, es apto también para los más chicos dado que se trata de un tobogán que desciende levemente y al aire libre.Si bien el parque tiene patio de comidas, no está prohibido el ingreso con alimentos ni bebidas.El predio cuenta con sector de parrillas de uso libre. Y existe la posibilidad de alquilar lockers para guardar las pertenencias personales mientras se disfruta de alguna de las cinco piscinas o el solárium con reposeras y sombrillas.Tickets.Valores diferenciados para residentes y turistas. Ofrece combos con descuento para ambas opciones.Horarios. Todos los días de 10 a 19 hs. Cuenta con 1000 cocheras.Ubicación. Jorge Newbery (continuación de Av. Edison) 8000, Mar del Plata.Web. www.aquopolis.com.arEn esta nota: Salidas Verano 2017 LA NACION Sociedad Verano 2018.

